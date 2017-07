Polscy siatkarze na piątym miejscu w rankingu CEV

Polscy siatkarze, mimo słabego występu w Lidze Światowej, utrzymali piąte miejsce w europejskim rankingu. Liderami są Francuzi, którzy w niedzielę triumfowali w tych rozgrywkach. Kolejne miejsca zajmują Rosjanie i Serbowie.

"Biało-czerwoni" w Lidze Światowej zostali sklasyfikowani na ósmej pozycji. To był najsłabszy występ do 2014 roku, kiedy też zajęli ósmą lokatę, a we wrześniu tego roku zdobyli pierwszy do 40 lat złoty medal mistrzostw świata. W tym sezonie na przełomie sierpnia i września odbędą się w Polsce mistrzostwa Europy.

Tytułu będą bronić Francuzi, którzy byli też najlepsi w Lidze Światowej i są liderem rankingu CEV. Na drugie miejsce tego zestawienia awansowali Rosjanie, a na trzecim utrzymali się Serbowie.

W pierwszej dziesiątce największy spadek zanotowali Włosi - ostatnia drużyna tzw. elity w Lidze Światowej. Teraz Italia znajduje się na czwartej pozycji - tuż przed Polakami.

Kobiecy ranking zostanie zaktualizowany po rozgrywkach World Grand Prix. W ostatniej edycji - w sierpniu zeszłego roku - Polki zajmowały dziewiątą lokatę.

Czołówka rankingu CEV mężczyzn:

1. Francja 288 pkt

2. Rosja 280

3. Serbia 274

4. Włochy 270

5. Polska 268

6. Bułgaria 266

7. Belgia 248

8. Niemcy 242

9. Słowenia 240

10. Finlandia 234