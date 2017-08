Nieudany sezon polskich siatkarzy. PZPS wzywa na dywanik

Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w decydującą fazę, ale niestety bez udziału reprezentacji Polski. "Biało-czerwoni" w kiepskim stylu odpadli z turnieju przegrywając w barażu o ćwierćfinał ze Słowenią 0:3. Polski Związek Piłki Siatkowej zapowiada szczegółową analizę nieudanego sezonu w wykonaniu "Biało-Czerwonych".

Mimo dużych zmian w kadrze - nowy trener, nowi zawodnicy - oczekiwania wobec "Biało-Czerwonych" były takie jak zawsze, czyli walka o podium. Sami zawodnicy jasno deklarowali, że interesuje ich tylko medal najważniejszej imprezy w tym roku. Własne hale, wspaniali polscy kibice mieli w tym pomóc. Fani spisali się jak zwykle fantastycznie. Do ich poziomu niestety nie dopasowali się siatkarze. Marzenia Orłów o medalu zostały boleśnie przerwane w barażu o 1/4 finału przez Słoweńców. Zresztą cały sezon w wykonaniu "Biało-Czerwonych" był nieudany. Co się stało? Odpowiedzi na to pytanie będzie szukał Polski Związek Piłki Siatkowej.



Na dywanik zostaną wezwani wszyscy: sztab szkoleniowy, sztab medyczny, zawodnicy. Związek dokona szczegółowej analizy sezonu na podstawie:

- raportu trenera kadry narodowej mężczyzn,

- raportu sztabu medycznego,

- wizji budowania zespołu i wyznaczanych celów sportowych przez trenera kadry narodowej w latach 2018-2020,

- oceny Pionu Sportu i Szkolenia PZPS,

- oceny Wydziału Szkolenia PZPS,

- indywidualnych rozmów z członkami sztabu szkoleniowego,

- indywidualnych rozmów z obecnymi i potencjalnymi reprezentantami Polski.



Według komunikatu PZPS w najbliższym czasie nie należy spodziewać żadnych decyzji personalnych. Nie oznacza to, że w ogóle do nich nie dojdzie. Związek daje sobie czas na analizę i ewentualne korekty.



"Kolejnymi elementami oceny PZPS w tym zakresie są: przygotowana przez Pion Sportu i Szkolenia "Strategia Tokio 2020" zawierająca szczegółowy bilans potencjału reprezentacji Polski mężczyzn w cyklach olimpijskich oraz wieloletni program "Perspektywa męskich reprezentacji Polski".



Powyższe raporty, analizy i strategie będą przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia zarządu PZPS, w którym uczestniczyć będzie również trener męskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner zaprezentuje raport oraz przedstawi swoją wizję pracy na lata następne. Na tym spotkaniu nie zostaną podjęte żadne decyzje personalne.



Podczas kolejnego posiedzenia zarządu PZPS przeprowadzona zostanie finalna ocena sezonu 2017 reprezentacji Polski mężczyzn oraz analiza perspektyw przedstawionych przez szkoleniowca męskiej drużyny narodowej. Na tej podstawie zostaną podjęte decyzje związane z korektami w strategii, jak również ewentualne korekty personalne.



Czas na podjęcie ostatecznych decyzji wynika z konieczności przeprowadzenia wnikliwej i rzetelnej analizy oraz odpowiedzialności zarządu PZPS za realizację wieloletniej perspektywy reprezentacji Polski mężczyzn" - czytamy w komunikacie siatkarskiej centrali.

RK

Polska - Słowenia 0-3 na siatkarskich ME. Galeria 1 6 Siatkarskie ME. Polska - Słowenia 0-3 Autor zdjęcia: ŁączyNasPasja! Źródło: 6