Michał Kubiak: Mamy bardzo młody zespół. Będzie dobrze

Do rozpoczęcia nowego sezonu siatkarskiej reprezentacji Polski pozostało jeszcze trochę czasu. Nowy trener "Biało-czerwonych" Ferdinando De Giorgi, który rozpocznie pracę po zakończeniu sezonu ligowego, kapitanem Orłów mianował Michała Kubiaka.

"Jestem dumny i gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność. Cieszy mnie to, że trener mi ufa" - skomentował Kubiak na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



Po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zwolniony został Stephane Antiga. Związek postanowił powierzyć kadrę De Giorgiemu, który z powodzeniem pracuje w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. Po zakończeniu obecnego sezonu PlusLigi włoski szkoleniowiec poświęci się już tylko pracy z "Biało-czerwonymi". 55-letni trener podpisał kontrakt do 2020 roku.



Najważniejszymi imprezami w tym sezonie będzie Liga Światowa, a zwłaszcza mistrzostwa Europy, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Polsce. "Biało-czerwoni" będą jednymi z głównych faworytów imprezy.



"Igrzyska pokazały, że do najlepszych nam trochę brakuje. Ja jednak wierzę, że pracą, dyscypliną i zaangażowaniem nadrobimy stratę. Mamy cały czas bardzo młody zespół. Będzie dobrze" - stwierdził Kubiak, który na co dzień gra w japońskim Panasonic Panthers. Kapitan reprezentacji Polski potwierdził, że przedłużył kontrakt z tym klubem.



"Miałem pierwotnie podpisaną dwuletnią umowę. Władze klubu zaproponowały mi przedłużenie kontraktu o rok, z czego skorzystałem. Rodzinie podoba się w Japonii więc z optymizmem patrzę w przyszłość" - zaznaczył 29-letni przyjmujący.

