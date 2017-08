Memoriał Wagnera. Polska - Rosja 3:2. Ferdinando De Giorgi: Niewiadomych jest coraz mniej

- Turniej można ocenić pozytywnie – nie tylko ze względu na wynik - powiedział trener reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando De Giorgi. Na zakończenie XV Memoriału Huberta Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie "Biało-czerwoni" pokonali Rosję 3:2 i po raz siódmy w historii triumfowali w tych zawodach.

Zdjęcie Ferdinando De Giorgi /fot. Jacek Bednarczyk /PAP

Przeciwko "Sbornej" De Giorgi wystawił rezerwowy skład. Z trybun spotkanie oglądali kapitan Orłów Michał Kubiak i atakujący Dawid Konarski, a Bartosz Kurek ani na chwilę nie pojawił się na boisku.



W pierwszych dwóch setach dominacja Rosjan nie podlegała dyskusji. Role odwróciły się od trzeciej partii. To "Biało-czerwoni" nadawali ton wydarzeniom na boisku. Grę naszego zespołu ożywiło wejście Aleksandra Śliwki, Jakuba Kochanowskiego i Łukasza Kaczmarka.



- Cieszy mnie reakcja zespołu na dwa przegrane sety. To pokazuje zaufanie wśród zawodników - zaznaczył De Giorgi.



Memoriał Wagnera był dla Polaków ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w naszym kraju. - Zadawałem sobie dużo pytań przed mistrzostwami Europy i niewiadomych jest coraz mniej - podkreślił szkoleniowiec Orłów, który prawdopodobnie w poniedziałek ogłosi ostateczny skład kadry na najważniejszy turniej w tym sezonie.



- To zwycięstwo smakuje troszeczkę inaczej. Byliśmy już pod ścianą, ale zdołaliśmy wygrać grając przede wszystkim młodymi chłopakami, co jest bardzo budujące. Cieszę się, że mogłem zadebiutować w roli kapitana i mam nadzieję, że Michał Kubiak teraz będzie wiedział jak wyprowadzać zespół z opresji - stwierdził na konferencji prasowej Grzegorz Łomacz.



- Chciałbym pogratulować zwycięstwa Polakom. Zaczęliśmy dobrze ten mecz, ale po 10-minutowej przerwie straciliśmy koncentrację i popełnialiśmy coraz więcej błędów - ocenił szkoleniowiec Rosjan Siergiej Szlapnikow.



- Mecz był dla nas bardzo ciężki. Przede wszystkim w przyjęciu nie szło nam najlepiej, ale poprawimy to do mistrzostw Europy - skomentował kapitan "Sbornej" Siergiej Grankin.

Reklama

RK

Memoriał Wagnera. Polska - Rosja 3:2. Galeria 1 12 Dzięki wygranej "Biało-czerwoni" po raz siódmy w historii triumfowali w turnieju. Autor zdjęcia: fot. Jacek Bednarczyk Źródło: PAP 12