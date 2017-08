Memoriał Wagnera. Polska - Rosja 3:2. Artur Szalpuk: "Wyszarpaliśmy" ten mecz

- "Wyszarpaliśmy" ten mecz - powiedział przyjmujący reprezentacji Polski siatkarzy Artur Szalpuk po zwycięstwie nad Rosją w ostatnim spotkaniu XV Memoriału Huberta Wagnera, który był rozgrywany w krakowskiej Tauron Arenie. Dzięki wygranej "Biało-czerwoni" po raz siódmy w historii wygrali turniej.

Zdjęcie Artur Szalpuk blokuje atak Maksima Michajłowa /fot. Jacek Bednarczyk /PAP

"Biało-czerwoni", którzy przeciwko Rosji zagrali rezerwowym składem, gładko przegrali dwa pierwsze sety i mało kto wierzył, że będą w stanie odwrócić losy spotkania. A jednak potrafili tego dokonać niesieni dopingiem kibiców.



- Pierwsza odsłona była bardzo zła w naszym wykonaniu. Mogę powiedzieć tylko o sobie, ale to był jakiś dziwny paraliż i mam nadzieję, że więcej coś takiego nam się nie przydarzy. Drugi set był już lepszy, ale też nie za dobry. Wszystko ruszyło w trzecim, po przerwie. Na boisko weszli Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka. Dodali jeszcze więcej energii drużynie i jakoś ten mecz "wyszarpaliśmy" - skomentował Artur Szalpuk, który w tym pojedynku zdobył najwięcej punktów dla naszej drużyny - 22.



W XV Memoriale Huberta Wagnera Polacy wygrali dwa spotkania - z Kanadą 3:1 i Rosją 3:2. Przegrali jedynie z aktualnymi mistrzami Europy i triumfatorami Ligi Światowej Francuzami 2:3.



- Szkoda było tego przegranego meczu z Francją, gdzie tak naprawdę zadecydowały dwie piłki w tie-breaku, ale nasza forma idzie do góry i na mistrzostwach Europy będzie jeszcze lepiej - zaznaczył 22-letni siatkarz.



Polacy wygrali Memoriał Wagnera po raz siódmy w historii. - Pół żartem, pół serio, to ten turniej chyba wygraliśmy przez przypadek, bo Francja przegrała z Kanadą. Taka była formuła i to my możemy cieszyć się ze zwycięstwa - podkreślił Artur Szalpuk, który dobrym występem przeciwko "Sbornej" przybliżył się do tego, że znaleźć się w ostatecznej kadrze Orłów na mistrzostwa Europy. Skład na najważniejszy turniej w tym roku Ferdinando De Giorgi ogłosi prawdopodobnie w poniedziałek.



- To jest taka pozytywna rywalizacja. Staramy się pokazać trenerowi, że jesteśmy lepsi, ale sami się też "napędzamy", co myślę widać było na boisku - stwierdził Artur Szalpuk.

Po Memoriale Wagnera kadrowicze dostaną kilka dni wolnego, a później spotkają się w Spale, gdzie będą szlifować formę do mistrzostw Europy. Mecz otwarcia z Serbią odbędzie się 24 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie.



Z Krakowa Robert Kopeć

