Memoriał Wagnera. Michał Kubiak: Mam nadzieję, że kibice w razie niepowodzenia nam wybaczą

Francja, Rosja i Kanada to rywale polskich siatkarzy w rozpoczynającym się w piątek w krakowskiej Tauron Arenie XV Memoriale Huberta Wagnera. Ten turniej jest dla "Biało-czerwonych" generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Polsce.

Formę podopiecznych Ferdinando De Giorgiego sprawdzą aktualni mistrzowie Europy i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Światowej Francuzi. "Trójkolorowi" przyjechali do Krakowa w bardzo mocnym składzie z gwiazdą światowej siatkówki Earvinem N'Gapethem na czele. Mecz Polska - Francja odbędzie się w piątek o godz. 20.30.



Dzień później naszych siatkarzy czeka pojedynek z Kanadą, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Stephane Antiga. Siatkarze spod znaku "Klonowego Liścia" spisują się rewelacyjnie w tym sezonie, o czym świadczy brązowy medal Ligi Światowej. W ostatnim dniu turnieju Orły czeka bój z zawsze groźną Rosją. W składzie "Sbornej" na Memoriał Wagnera nie brakuje znanych nazwisk, jak choćby Maksim Michajłow.



- W imieniu całej drużyny chciałbym przede wszystkim podziękować panu Jerzemu (Mrozowi, prezesowi Fundacji Huberta Jerzego Wagnera - przyp. red) za organizację tego turnieju. Za to, że mamy uciechy na hali mając tak znakomitych przeciwników, a poza halą również kilka atrakcji - stwierdził kapitan Orłów Michał Kubiak na spotkaniu z dziennikarzami.



Po tygodniach ciężki treningów w Spale nasi siatkarze będą mieli okazję sprawdzić efekty tej pracy w Memoriale Wagnera. - Ten turniej jest znakomitym przygotowaniem do turnieju docelowego, jakim są mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że kibice w razie niepowodzenia nam wybaczą. Najważniejszy jest dla nas turniej na przełomie sierpnia i września. Liczę, że wszyscy będą z nami i wspólnie będziemy się cieszyć we wrześniu - podkreślił Kubiak.



Polacy sześciokrotnie triumfowali w Memoriale Wagnera, a ostatnio dwa lata temu, kiedy zawody odbyły się w Toruniu. Poprzednią edycję wygrali Bułgarzy. Drugie miejsce zajęli Serbowie. "Biało-czerwoni" stanęli na najniższym stopniu podium.

Wszystkie mecze XV Memoriału Huberta Wagnera będą transmitowane w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra.



RK

Terminarz XV Memoriału Huberta Wagnera:

11.08.2017 (piątek)

17.30 Kanada - Rosja

20.30 Polska - Francja



12.08.2017 (sobota)

15.00 Polska - Kanada

18.00 Francja - Rosja



13.08.2017 (niedziela)

15.00 Kanada - Francja

18.00 Polska - Rosja