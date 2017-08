Memoriał Wagnera. Jacek Kasprzyk: My im nie będziemy wybaczać

- Natomiast my jako związek, a także wszyscy ci, którzy kochają siatkówkę, chcemy żeby reprezentacja Polski wygrywała zawsze - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. W piątek w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczyna się XV Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który dla polskich siatkarzy jest generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami Europy.

W Memoriale Wagnera biorą udział zespoły ze światowej czołówki. Nie inaczej będzie w tym roku. Do Krakowa przyjechali aktualni mistrzowie Europy i triumfatorzy Ligi Światowej Francuzi, zawsze groźni Rosjanie i rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie Kanadyjczycy. Siatkarze spod znaku "Klonowego Liści" prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Stephane Antiga. Po jego wodzą Kanadyjczycy niespodziewanie zdobyli brązowy medal w tegorocznej Lidze Światowej.



- Jerzy dziękujemy za to, że organizujesz ten turniej, bo jest to zawsze ostatni sprawdzian przed imprezą główną. Czy są to mistrzostwa Europy, jak w tym roku, czy mistrzostwa świata, czy igrzyska olimpijskie. Zawsze dwa tygodnie przed imprezą docelową jest Memoriał Huberta Wagnera - stwierdził prezes PZPS Jacek Kasprzyk.



Polacy ostatnie tygodnie spędzili w Spale, gdzie przygotowywali się do najważniejszej imprezy w tym roku, czyli mistrzostw Europy, które od 24 sierpnia do 3 września odbędą się w naszym kraju. Memoriał Wagnera pokaże więc, w jakiej formie są "Biało-czerwoni" przed najważniejszą imprezą w tym roku.



- Oczekiwania? To jest sport i może być różnie. Natomiast my jako związek, a także wszyscy ci, którzy kochają siatkówkę, chcemy żeby reprezentacja Polski wygrywała zawsze bez względu na to, na jakim jest etapie przygotowań i bez względu na to, jaka impreza jest jest docelowa. Organizujemy te imprezy dla polskich kibiców po to, żeby się cieszyli, a nie smucili. Nie wiem, co nasze chłopaki w sobie mają, że im fani zawsze wybaczają porażki, ale my im nie będziemy wybaczać i chcemy, żeby zawsze wygrywali i żeby Polacy zawsze szczęśliwi wychodzili z hal, gdzie gra reprezentacja Polski - zaznaczył Jacek Kasprzyk.



Polacy sześciokrotnie triumfowali w Memoriale Wagnera, a ostatnio dwa lata temu, kiedy zawody odbyły się w Toruniu. Poprzednią edycję wygrali Bułgarzy. Drugie miejsce zajęli Serbowie. "Biało-czerwoni" stanęli na najniższym stopniu podium.



Wszystkie mecze XV Memoriału Huberta Wagnera będą transmitowane w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra.

RK

Terminarz XV Memoriału Huberta Wagnera:

11.08.2017 (piątek)

17.30 Kanada - Rosja

20.30 Polska - Francja



12.08.2017 (sobota)

15.00 Polska - Kanada

18.00 Francja - Rosja



13.08.2017 (niedziela)

15.00 Kanada - Francja

18.00 Polska - Rosja