Memoriał Wagnera. Ferdinando De Giorgi: Sprawdzimy się z najlepszymi drużynami

- Jestem zadowolony z tego, że poziom drużyn, z którymi będziemy rywalizować jest bardzo wysoki - powiedział trener reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando De Giorgi. "Biało-czerwoni" od piątku do niedzieli rywalizować będą w XV Memoriale Huberta Wagnera, który odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie.

Zdjęcie Ferdinando De Giorgi /www.fivb.org

- Witam wszystkich - przywitał po polsku Ferdinando De Giorgi zgromadzonych dziennikarzy na konferencji prasowej poprzedzającej Memoriał Wagnera za co dostał gromkie brawa.



- Przede wszystkim dziękuję za gościnność i zaproszenie na ten turniej. Dla mnie to pierwszy raz, kiedy biorę udział w Memoriale Wagnera. Turnieju tak ważnym i z takimi tradycjami - stwierdził selekcjoner "Biało-czerwonych".



Turniej rusza już w najbliższy piątek. Pierwszym rywalem Polaków będzie Francja. "Trójkolorowi" to aktualni mistrzowie Europy, a niedawno po raz drugi w historii wygrali Ligę Światową. Francuzi przyjechali pod Wawel w mocnym składzie ze swoją największą gwiazdą Earvinem N'Gapethem. Mecz Polska - Francja rozpocznie się o godz. 20.30.



W sobotę "Biało-czerwonych" czeka bój z rewelacją obecnego sezonu Kanadą (godz. 15.00). Siatkarzy spod znaku "Klonowego Liścia" prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Stephane Antiga. Pod jego wodzą Kanadyjczycy niespodziewanie uplasowali się na trzecim miejscu w Lidze Światowej. W spotkaniu o brąz pokonali Amerykanów 3:1.



W ostatnim dniu zawodów polscy siatkarze zmierzą się z zawsze groźną Rosją (godz. 18.00). Wszystkie spotkania Memoriału Wagnera będą transmitowane na antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra.



- Czego oczekuję po tych zawodach? Jestem zadowolony z tego, że poziom drużyn, z którymi będziemy rywalizować jest bardzo wysoki. Francja wydaje mi się na ten moment drużyną grającą najlepszą siatkówkę na świecie. Sprawdzimy się z najlepszymi drużynami i dowiemy się, w którą stronę idziemy i na jakim poziomie przygotowania jesteśmy - podkreślił Ferdinando De Giorgi.



Dla "Biało-czerwonych" Memoriał Wagnera jest generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, które od 24 sierpnia do 3 września odbędą się w Polsce.



RK

Terminarz XV Memoriału Huberta Wagnera:

Reklama

11.08.2017 (piątek)

17.30 Kanada - Rosja

20.30 Polska - Francja

12.08.2017 (sobota)

15.00 Polska - Kanada

18.00 Francja - Rosja

13.08.2017 (niedziela)

15.00 Kanada - Francja

18.00 Polska - Rosja