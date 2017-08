ME w siatkówce. Polska - Finlandia na żywo

ME 2017 siatkarzy

Trzeba wyczyścić głowy i zagrać swoje. Jeśli Polacy w mistrzostwach Europy nie chcą znaleźć się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, muszą w Gdańsku pokonać Finlandię. Śledź to spotkanie na żywo w Interii!

Zdjęcie Atakuje Bartłomiej Lemański /Leszek Szymański /PAP

Polska - Finlandia NA ŻYWO - TUTAJ!

Polscy siatkarze mieli dzień, by ochłonąć po porażce z Serbią (0:3). Teraz czeka ich ważny pojedynek z Finlandią. To spotkanie trzeba wygrać, bo w innym przypadku podopieczni Ferdinando De Giorgiego znajdą się pod ścianą.

- To dopiero początek turnieju. Musimy ten mecz wyrzucić z głowy. Przed nami kolejne spotkania - mówili polscy siatkarze po spotkaniu z Serbami, a w ich głosie czuć było smutek.

"Biało-czerwoni" nie tak wyobrażali sobie start w najważniejszej imprezie sportowej w tym roku. To już jednak historia i teraz muszą wziąć się w garść, bo w dalszym ciągu realne jest wymarzone podium ME.



Mecz o rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem, bo aż pięć setów był potrzebnych, by rozstrzygnąć spotkanie Serbia - Estonia (3:2).



