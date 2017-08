ME siatkarzy. W Spodku trwa montowanie boiska

ME 2017 siatkarzy

Katowicki Spodek będzie jedną z aren, rozpoczynających się 25 sierpnia, mistrzostw Europy siatkarzy. W hali położony już został drewniany podkład, na który w czwartek naklejone zostanie terafleksowe boisko.

Zdjęcie Katowicki Spodek podczas czerwcowego meczu Ligi Światowej Polska - Rosja /Adrian Ślazok /Reporter

Na co dzień podłoga Spodka jest betonowa. Aby zlikwidować jej ewentualne nierówności przed siatkarskimi imprezami jest ona pokrywana amortyzującą pianką, a następnie swego rodzaju drewnianymi panelami o wymiarach 1,5 m x 30 cm.

Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię rozwijane jest przywiezione w rolkach boisko. Po kilkunastogodzinnym prostowaniu się terafleks jest klejony dwustronną taśmą do podłoża.

Na katowickim rynku czas do startu turnieju odmierza okolicznościowy zegar. Odwiedzających zlokalizowane tam Centrum Informacji Turystycznej wita w drzwiach podobizną byłego kapitana polskiej reprezentacji Piotra Gruszki, obecnie trenera GKS Katowice i asystenta selekcjonera kadry Ferdinando De Giorgi.

W Spodku rozegrane zostaną mecze grupy D z udziałem zespołów Francji, Belgii, Holandii i Turcji, dwa spotkania play off oraz dwa ćwierćfinały. Hala przy katowickim rondzie była jedną z aren mistrzostw świata trzy lata temu. Wtedy gościła siatkarzy we wszystkich fazach turnieju, to w niej 21 września 2014 Polacy wygrali w finale z Brazylią 3:1.

Tym razem, inaczej niż podczas wcześniejszych dużych imprez sportowych w tym obiekcie, Strefa Kibica powstanie na rynku, bowiem okolice hali zajmie część ekspozycji targów górniczych. W strefie będzie m.in. można obejrzeć na telebimie mecze Polaków.

Kibice odwiedzający Katowice przy okazji mistrzostw będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w Alei Gwiazd Siatkówki, gdzie są odciski dłoni sześciu polskich zawodników, oraz przy ławeczce z repliką trofeum z MŚ 2014.

Kilka wiat przystanków komunikacji miejskiej ozdobiły podobizny kadrowiczów Bartosza Kurka i Rafała Buszka, reklamy turnieju trafiły też do autobusów komunikacji miejskiej.

W niedzielę na rynku otwarte zostaną "Dni Siatkówki" promujące mistrzostwa, podczas których siatkarze GKS będą prowadzili zajęcia sportowe i konkursy na dwóch boiskach ze sztuczną trawą. Zaplanowano także atrakcje dla dzieci. Stanie tam też ścianka do zdjęć z podobiznami zawodników GKS naturalnej wielkości.

Strefa Kibica będzie z kolei działała od 24 sierpnia do 3 lipca.

Poza Katowicami, mecze ME rozgrywane będą też w Gdańsku, Szczecinie i Krakowie, który będzie gospodarzem fazy finałowej.

Po zakończeniu zmagań mistrzowskich, w Spodku zostanie rozegrany Europejski Turniej Siatkówki Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych. W zawodach wystartują drużyny z 10 krajów, ceremonia zamknięcia i dekoracje medalowe odbędą się 3 września w Krakowie.