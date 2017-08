ME siatkarzy. Serbowie i Polacy dotarli do Gdańska

ME 2017 siatkarzy

Siatkarze Serbii i Polski przyjechali w piątek po południu do Gdańska, gdzie rozegrają swoje kolejne mecze grupy A mistrzostw Europy. W sobotę o 20.30 biało-czerwoni zmierzą się w Ergo Arenie z Finlandią, a ekipa z Bałkanów o 17.30 z Estonią.

Zdjęcie Siatkarze Polski i Serbii podczas czwartkowego meczu na PGE Narodowym /Leszek Szymański /PAP

W czwartek w pierwszych meczach grupy A Polska przegrała na PGE Narodowym w Warszawie z Serbią 0:3, a Finlandia pokonała w Ergo Arenie 3:2 Estonię. Pozostałe spotkania tej grupy odbędą się w Gdańsku w sobotę i poniedziałek - o 20.30 biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Finlandią i Estonią, natomiast wcześniejsze konfrontacje rozpoczną się o 17.30. Na mecze biało-czerwonych nie ma już biletów.

W piątek po południu rywalizujące w Warszawie zespoły dotarły autokarami do Gdańska. - Po spotkaniu z Serbią żadnemu naszemu zawodnikowi nic nie dolega, a podróż przebiegła bez zakłóceń. Dotarliśmy do hotelu, zjedliśmy obiad i na 19.30 wybieramy się na trening, który potrwa do 21. Z kolei w sobotę będziemy ćwiczyć w Ergo Arenie przez godzinę, od 12 - powiedział PAP rzecznik polskiej reprezentacji Mariusz Szyszko.

W piątek pierwsi zajęcia, od 15 do 16.30, mieli zaplanowane Estończycy, później na halę weszli Finowie, a od 18 do 19.30 w Ergo Arenie wyznaczony trening mają Serbowie.