ME siatkarzy. Serbia - Finlandia na żywo

ME 2017 siatkarzy

Serbia walczy w Gdańsku z Finlandią w meczu ostatniej kolejki rozgrywek "polskiej" grupy A siatkarskich mistrzostw Europy. Śledź przebieg meczu z Interią!

Zdjęcie Siatkarze reprezentacji Serbii /Leszek Szymański /PAP

Transmisja telewizyjna w Polsat Sport News.

Polscy siatkarze zmierzą się z Estonią o godz. 20.30. "Biało-czerwoni" mogą zająć zarówno pierwsze, jak i czwarte miejsce, które równoznaczne jest z odpadnięciem z turnieju.

Mecz Serbów z Finami ma dla nas duże znaczenie. Każde zwycięstwo podopiecznych Nikoli Grbicia w meczu z Finlandią daje im awans do 1/4 finału z pierwszego miejsca. Dosyć klarowną sytuację mają Estończycy. Porażka w starciu z Polakami, w jakichkolwiek rozmiarach, spowoduje, że pożegnają się z turniejem. W przypadku reprezentacji Polski różnych wariantów jest dużo więcej - kliknij !

Serbowie od początku narzucili swój styl gry i szybko uzyskali przewagę. Na pierwszej przerwie technicznej wynosiła ona dwa punkty (8:6), ale chwilę później cztery (12:8). Mimo dopingu fińskich kibiców, których na trybunach Ergo Areny zasiadło około dwa tysiące, podopieczni Tuomasa Sammelvuo popełniali sporo błędów, co bezlitośnie wykorzystywali Serbowie. Przy stanie 18:12 dla ekipy z Bałkanów trener "Suomi" wziął przerwę. Sammelvuo wykazał się wyczuciem, kiedy dwa razy z rzędu poprosił o wideoweryfikację i w obu przypadkach miał rację (15:19). Krótką serię Finów przerwał Urosz Kovaczević. "Suomi" jeszcze poderwał do walki Olli-Pekka Ojansivu, ale nie na długo. Serbowie kontrolowali sytuację do końca. Ostatni punkt w inauguracyjnej partii był dziełem kapitana Dragana Stankovicia, który popisał się efektownym atakiem z krótkiej.

Serbia - Finlandia 1:0 (25:20, 6:4, -:-) - trwa II set