ME siatkarzy. Serbia - Belgia na żywo

Serbowie grają w krakowskiej Tauron Arenie z Belgią w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy siatkarzy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Nemanja Petrić (z prawej) podczas meczu z Niemcami /Jacek Bednarczyk /PAP \

Serbowie przyjechali do Polski po złoto i swój plan w pełni realizowali do półfinału z Niemcami, w którym już prowadzili 2:0. Losy rywalizacji odwróciły się po 10-minutowej przerwie między drugim a trzecim setem. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali trzy kolejne partie i to oni awansowali do wielkiego finału. Serbom na pocieszenie pozostaje walka o brąz. Sreczko Lisinac i Aleksandar Atanasijević zapowiadają walkę do upadłego o najniższy stopień podium.



Belgowie są rewelacją Euro w Polsce, ale w półfinale zostali rozgromieni przed Rosjan 0:3. - Może to dobrze, że nie straciliśmy zbyt dużo sił, bo przed nami kolejny dzień i szansa, żeby wrócić do domu z medalem - powiedział kapitan "Czerwonych Diabłów" Sam Deroo.



"W tym roku graliśmy z Serbami dwa razy. Jeden mecz przegraliśmy, a drugi wygraliśmy, więc trudno przewidzieć, kto zdobędzie brązowy medal. Wiem, że będzie to ciekawe spotkanie" - mówił belgijski środkowy Pieter Verhees.

Serbia - Belgia 10:6 - trwa I set