ME siatkarzy. Rosja - Niemcy na żywo

Rosja gra w krakowskiej Tauron Arenie z Niemcami w wielkim finale mistrzostw Europy siatkarzy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Rosjanin, Jurij Bereżko (w głębi) oraz Christian Fromm (z lewej), Marcus Bohme (z prawej) z Niemiec podczas finałowego meczu mistrzostw Europy siatkarzy /Jacek Bednarczyk /PAP

Strona wymaga odświeżania. Naciśnij F5!

Rosja - Niemcy 1:1 (25:19, 20:25, 12:12, 0:0) - trwa III set

Reklama

Podopieczni Siergieja Szljapnikowa prezentują w Polsce wyborną formę i są zdecydowanym faworytem pojedynku o złoto. W drodze do wielkiego finału nie stracili ani jednego seta! Rosyjski walec miażdżył kolejnych rywali: Bułgarię, Słowenię, Hiszpanię, jeszcze raz Słowenię i w półfinale Belgię.



Niemcy z kompletem zwycięstw wygrali swoją grupę. W ćwierćfinale pokonali Czechów (3:1), którzy sensacyjnie wyeliminowali obrońców tytułu Francuzów. W półfinale dokonali niesamowitej rzeczy. Przegrywali z Serbią 0:2, a mimo to wygrali 3:2 i w nagrodę grają o złoto.

Zasadnicze pytanie przez finałem brzmiało: czy Niemcy są w stanie zatrzymać rozpędzonych Rosjan? Już początek meczu pokazał, że będzie o to niezwykle trudno. Świetnie spisywał się Dmitrij Wołkow na zagrywce, w ataku i w bloku. As atutowy naszych zachodnich sąsiadów Gyorgy Grozer był skutecznie pilnowany przez rywali. "Sborna" prowadziła 6:2, 8:4, 11:7. Rosyjski rozgrywający posyłał piłki do niezawodnego duetu Wołkow - Maksim Michajłow. Często też starał się grać środkiem, że "ruszyć" niemiecki blok. Wszystko szło po myśli faworyta do stanu 14:10. Wtedy w polu zagrywki pojawił się Grozer, który postanowił zrehabilitować się za nieudane akcje w ataku. "Atomowymi" zagrywkami sprawił duże kłopoty rywalom. Głównie dzięki niemu Niemcy wyrównali na 14:14. Ich serię przerwał Michajłow, choć potrzebna była do tego wideoweryfikacja.



W kolejnych fragmentach podopieczni Andrei Gianiego toczyli wyrównany bój, ale wystarczyła chwila nieuwagi, żeby Rosjanie znów "odskoczyli". Grozer zaatakował w aut, a Michajłow w pojedynkę zatrzymał Christiana Fromma (20:16). W końcówce jeszcze "huknął" zagrywką Maksim Zigałow (23:18). Wygraną Rosjan 25:19 przypieczętował Michajłow.

Druga partia rozpoczęła się sensacyjnie. Niemcy ryzykowali zagrywką i przynosiło to efekt. Na dodatek, mieli też trochę szczęścia. Po zagrywce Kricka piłka zahaczyła o taśmę i spadła na rosyjską stronę. "Swoje" zagrywką zrobił też Grozer, a Michajłow mylił się w ataku dosyć często. Na pierwszą przerwę techniczną Niemcy schodzili w dobrych humorach (8:3). Rosjanie nie mogli "złapać" swojego rytmu, bo nie pozwolili im na to rywale. Ciężar zdobywania punktów w ataku wzięli na siebie Fromm i Kaliberda. Fortuna też sprzyjała Niemcom, jak choćby po zagrywce Lukasa Kampy (14:8).



Niemcy grali jak w transie. Wychodziło im niemal wszystko i ich przewaga wzrosła do ośmiu punktów (20:12). Trener Siergiej Szljapnikow ratował sytuację zmianami. Siatkarze Gianiego chyba za szybko uwierzyli, że rywale już się nie podniosą. Tymczasem "Sborna" zbliżyła się na trzy punkty (20:23). Na więcej Niemcy już nie pozwolili. Ostatni punkt w tej partii był dziełem Grozera. Chwilę później zaiskrzyło między nim a Wołkowem pod siatką, którzy mieli sobie coś do wyjaśnienia. Skończyło się tylko na wymianie zdań. Niemcy wygrali 25:20 i pokazali, że nawet Rosję można "ugryźć".

Brązowy medal wywalczyli Serbowie, którzy po niesamowitym meczu pokonali rewelację turnieju Belgię 3:2.