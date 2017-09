ME siatkarzy. Rosja - Belgia na żywo

ME 2017 siatkarzy

Rosjanie grają w krakowskiej Tauron Arenie z Belgami w drugim półfinale mistrzostw Europy siatkarzy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Dmitrij Wołkow mija belgijski blok podczas półfinałowego boju w Krakowie /Jacek Bednarczyk /PAP

Rosja - Belgia 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) - koniec II seta

W wielkim finale czekają już Niemcy, którzy po niesamowitym boju wygrali z Serbią 3:2, mimo że przegrywali już 0:2 w setach.



Rosjanie jako jedyny zespół dotarli do półfinału bez straty seta i w opinii wielu ekspertów są murowanym faworytem do złota. Szyki "Sbornej" chcą pokrzyżować Belgowie, którzy są rewelacją turnieju w Polsce.

- Przyjechaliśmy tutaj po złote medale, tylko o nie będziemy walczyć - mówił rosyjski środkowy Ilja Własow.



- Wierzymy w siebie i nie widzę zespołu, któremu nie moglibyśmy się przeciwstawić - stwierdził natomiast kapitan Belgii Sam Deroo, który znany jest polskim kibicom z występów w PlusLidze w barwach ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle.

Rosjanie rozpoczęli znakomicie pojedynek o finał. Rywale nie mogli się "przebić" przez ich szczelny blok i szybko zrobiło się 4:0 dla faworyta. Trener "Czerwonych Diabłów" Vital Heynen już w tak wczesnej fazie wykorzystał jedną z przysługujących mu przerw. Rosjanie ani na moment nie zamierzali zwalniać tempa. Jak nie blokowali przeciwników, to podbijali piłki w obronie i wyprowadzali zabójcze kontry. Na pierwszej przerwie technicznej było 8:2 dla "Sbornej".



Rozgrywający Siergiej Grankin prowadził szybką grę z wykorzystaniem niemal wszystkich stref w ataku. Mógł sobie na to pozwolić, bo koledzy dobrze przyjmowali zagrywkę Belgów. Rosjanie spokojnie trzymali rywali na bezpieczny dystans (16:9). Po przerwie technicznej Maksim Michajłow "dołożył" kolejne punkty atomową zagrywką (19:9). Rosyjski atakujący pomylił się, kiedy na tablicy był wynik 20:10. "Sborna" pokazała moc miażdżąc Belgię w pierwszej partii 25:14.

Początek drugiej odsłony był popisem Dmitrija Wołkowa i Michajłowa. Ten duet zapewnił Rosji prowadzenie 3:1. Tym razem Belgowie starali się dotrzymać kroku rywalom. Dobrze w tym fragmencie prezentował się Tomas Rousseaux. Wyrównana walka trwała do pierwszej przerwy technicznej (8:6). Po niej skutecznie blokował Wołkow i asem popisał się Jurij Bierieżko, choć początkowo punkt został przyznany Belgom. Trener "Sbornej" poprosił o wideoweryfikację, która pokazała, że Bierieżko trafił w boisko (10:6). Potem Rosjanie "odjechali" rywalom na 17:10.



Gracze Szljapnikowa poczuli się chyba zbyt pewni siebie, co wykorzystali Belgowie. Zdobyli trzy punkty z rzędu, a każdy z nich wzbudzał aplauz na trybunach. Większość osób zgromadzonych na trybunach kibicowała "Czerwonym Diabłom". Serię Belgów przerwał efektownym atakiem z krótkiej Ilja Własow. Ambitni Belgowie starali się jak mogli, ale na niewiele to się zdało. Rosjanie po prostu byli za mocni. Drugiego seta "Sborna" również wygrała wyraźnie 25:17.