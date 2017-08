ME siatkarzy. Polska - Słowenia na żywo

Polscy siatkarze grają w krakowskiej Tauron Arenie ze Słowenią w meczu barażowym mistrzostw Europy. Na zwycięzcę tego pojedynku czeka już w ćwierćfinale Rosja. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Michał Kubiak (P) oraz Mitja Gasparini (C) ze Słowenii /Jacek Bednarczyk /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Słowenia!

Bałkańską ekipę "Biało-Czerwoni" znają doskonale i mają z nią rachunki do wyrównania. Dwa lata temu, w mistrzostwach Europy w Bułgarii i we Włoszech, Polacy dwa razy grali z tym zespołem. W grupie wygrali 3:1, a później niespodziewanie przegrali w 1/4 finału 2:3. Słoweńcy okazali się "czarnym koniem" turnieju, bo wywalczyli srebrny medal i jest to ich największy sukces w historii. Wielu zawodników obecnej kadry Orłów (Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Paweł Zatorski, Dawid Konarski, Grzegorz Łomacz, Rafał Buszek i Artur Szalpuk) pamięta tamto spotkanie i na pewno pałają żądzą rewanżu.



Ze Słoweńcami nasz zespół rozegrał trzy mecze sparingowe w Spale na ostatniej prostej przygotowań do mistrzostw Europy. Jeden "Biało-Czerwoni" przegrali 2:3, a dwa wygrali 3:0 i 3:1. - To były sparingi, a teraz są mistrzostwa Europy. Na pewno to nie będzie łatwy mecz, bo już jest system pucharowy. Słowenia potrafi grać w siatkówkę, co pokazała w grupie C, ale z taką publicznością jesteśmy w stanie zrobić dobry wynik. Musimy z szacunkiem podejść do przeciwnika i przede wszystkim jeszcze poprawić swoją grę - zaznaczył były reprezentant Polski Piotr Gruszka, a obecnie drugi trener "Biało-Czerwonych".



Na zwycięzcę meczu Polska - Słowenia czeka już w ćwierćfinale Rosja, która na Euro'2017 idzie jak burza. "Sborna" w fazie grupowej nie straciła ani jednego seta.

