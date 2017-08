ME siatkarzy. Polska - Serbia 0:3

Falstart polskich siatkarzy na starcie mistrzostw Europy. W meczu otwarcia, na PGE Narodowym w Warszawie, "Biało-czerwoni" przegrali z Serbią 0:3. Orłom nie pomógł nawet gorący doping ponad 60 tysięcy kibiców! Zawiodło wiele elementów, a najbardziej przyjęcie atomowych zagrywek rywala.

Zdjęcie Fabian Drzyzga (2L) i Bartłomiej Lemański (2P) oraz Uros Kovaczević (L) z Serbii /Leszek Szymański /PAP

Druga największa widownia w historii!

Bez względu na wynik, to było wielkie siatkarskie święto! Stadion PGE Narodowy zapełnił się już na dwie godziny biało-czerwonym morzem ludzkich głów. To była fantastyczna feta, druga największa widownia, po rozegranym na Maracanie, w obecności niemal 100 tys. ludzi meczu Brazylia - ZSRR, w latach 80. XX wieku. Do Warszawy z całej Polski zjechało ponad 60 tys. fanów siatkówki i gorąco wspierali Orłów.



- Czekamy z niecierpliwością na pierwszy mecz i chcemy go za wszelką cenę wygrać. To doda nam skrzydeł na resztę turnieju - mówił kapitan Orłów Michał Kubiak. Nie tylko on i jego koledzy z drużyny czekali na spotkanie z Serbią, ale także polscy kibice.

Tak jak trzy lata temu, podczas pamiętnych mistrzostw świata, tak teraz mecz otwarcia ME odbył się na PGE Narodowym i znowu rywalem była Serbia, która jednak zrewanżowała się nam za porażkę 0-3. Siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia zapowiadali, że wyciągnęli wnioski z tamtego spotkania i że taka sytuacja już się nie powtórzy i na parkiecie to potwierdzili.

Ta porażka powoduje, że musimy liczyć na pokonanie niżej notowanych Finów i Estończyków, by z barażu awansować do ćwierćfinału.

Brakowało skuteczności w ataku

Serbowie przyjechali do Polski bez podstawowego przyjmującego Marko Ivovicia, który doznał kontuzji stawu skokowego tydzień przed rozpoczęciem Euro. W naszej kadrze też nie obyło się bez problemów. Z urazem zmagał się Mateusz Bieniek i do ostatniej chwili ważyły się jego losy. Dzięki świetnej pracy sztabu medycznego kadry, nasz środkowy zdążył na czas. De Giorgi jednak wolał nie ryzykować i Bieniek bój z Serbami rozpoczął na ławce rezerwowych. Jego miejsce w wyjściowym składzie zajął Łukasz Wiśniewski.



"Polska! Polska! Polska!" - niosło się z trybun od początku spotkania. Nasi siatkarze odwdzięczyli się kibicom dobrą grą. Prym wiedli Dawid Konarski i Bartosz Kurek. Brawa należały się gospodarzom za grę w obronie i dzięki temu mogliśmy wyprowadzić skuteczne kontry. Na pierwszej przerwie technicznej Orły prowadziły 8:5. Serbowie zaczęli kąsać nas zagrywką. Zwłaszcza Urosz Kovacević i Srecko Lisinać napsuli nam sporo krwi. Wynik odwrócił się na korzyść Serbów (10:9). Na dodatek, rywale ustawiali szczelny blok o czym dwukrotnie przekonał się Konarski. Goście zatrzymali też potężny atak Kurka ze skrzydła i na drugą przerwę techniczną schodzili z trzema punktami przewagi (16:13).



Orły musiały "gonić" wynik. Brakowało jednak skuteczności w ataku. Serbowie natomiast grali niemal bezbłędnie i trzymali nasz zespół na bezpieczny dystans. Kiedy kontrę wykorzystał Drażen Luburić, rywale "odskoczyli" na cztery punkty (20:16). O przerwę poprosił wówczas De Giorgi. Serbska maszyna działała bez zarzutu do stanu 23:19. Wtedy goście popełnili dwa błędy i zapaliła się iskierka nadziei, że ten set jeszcze nie jest stracony. Grbić szybko przywołał swoich zawodników do porządku. Setbola dał im Marko Podraszczanin z krótkiej (24:21), a pierwszą partię zakończył Nemanja Petrić, który "obił" nasz blok (25:22).



Znów zmarnowaliśmy zaliczkę

Polacy ruszyli z impetem od początku drugiej partii. Wreszcie zaczął funkcjonować nasz blok, a Konarski i Kubiak zdobywali ważne punkty. To wszystko przełożyło się na wynik. Na pierwszej przerwie technicznej "Biało-czerwoni" mieli trzy punkty w zapasie (8:5), czyli identyczna sytuacja jak w inauguracyjnej odsłonie. I tak jak w pierwszym secie, Serbowie błyskawicznie odrobili straty. Po "bombie" Urosza Kovaczevicia z drugiej linii było 10:9 dla przyjezdnych.



Polacy podjęli rękawicę i na boisku rozgorzała walka punkt za punkt. W końcówce oba zespoły ryzykowały zagrywką i dwukrotnie trenerzy prosili o wideowerfikację, bo o powodzeniu decydowały centymetry. Niestety, po piekielnie mocnym serwisie Kubiaka piłka wylądowała poza boiskiem (22:20).



W końcówce "Biało-czerwoni" mieli świetną okazję, żeby wyrównać na 23:23. Konarski jednak fatalnie przestrzelił. Nie pomógł challenge. Bloku nie było i rywale mieli setbola. Nieudany atak zdeprymował Konarskiego, bo w następnej akcji został zatrzymany. 25:22 i 2:0 dla Serbii.



"Biało-czerwoni" znaleźli się pod ścianą. Trzecią partię musieli wygrać, żeby jeszcze marzyć o odwróceniu losów rywalizacji.



Doping kibiców nie wystarczył

Do stanu 10:10 oglądaliśmy wymianę ciosów. Siatkarze obu zespołów popisywali się soczystymi atakami. W defensywie dla jednych i drugich nie było straconych piłek. Problem pojawił się, kiedy w polu zagrywki stanął Petrić. Najpierw z jego serwisem nie poradził sobie Paweł Zatorski, a chwilę później Serb posłał asa (13:10).



De Giorgi ratował sytuację zmianami. W miejsce Kurka pojawił się Rafał Buszek. Na boisko weszli też Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek. Zwłaszcza wejście tego drugiego ożywiło nasz zespół. Kaczmarek szalał w obronie, a co najważniejsze kończył ważne akcje. To po jego mocnym ataku z prawego skrzydła Polacy doprowadzili do remisu 18:18.



Tak wspaniały pościg obudził kibiców na Narodowym, którzy jeszcze mocnej zagrzewali naszych do walki. Tymczasem Srecko Lisinać "ustrzelił" zagrywką Zatorskiego i znów trzeba było gonić wynik (18:20). Po sprytnym ataku Petricia przewaga Serbów wzrosła do trzech punktów (22:19). To był ostatni dzwonek, ale rywale nie dopuścili do nerwowej końcówki. Kiedy zablokowany został Kubiak Serbowie mieli meczbola (24:20). W następnej akcji nasz kapitan też został zatrzymany i to był koniec meczu. Polacy przegrali 0:3.

Porażka nie przekreśla szans naszego zespołu na podium ME, ale droga do medalu stała się bardzo wyboista.

Polacy i Serbowie z Warszawy przeniosą się do Gdańska, gdzie rozegrają pozostałe spotkania fazy grupowej.



W drugim meczu "polskiej" grupy Finlandia, po morderczej walce, wygrała z Estonią 3:2 (25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:9).



Polska - Serbia 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

Polska: Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Bartłomiej Lemański, Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Łukasz Wiśniewski, Paweł Zatorski (libero) oraz Grzegorz Łomacz, Łukasz Kaczmarek, Rafał Buszek, Mateusz Bieniek.

Serbia: Urosz Kovacević, Nemanja Petrić, Nikola Jovović, Drażen Luburić, Marko Podraszczanin, Srecko Lisinać, Nikola Rosić (libero) oraz Aleksander Okolić, Goran Skundrić.



Z PGE Narodowego Robert Kopeć