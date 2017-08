ME siatkarzy. Polska - Estonia 3:0. Piotr Gruszka: Teraz tylko do przodu

- Ten mecz pokazał, że energia jest coraz lepsza - powiedział po zwycięstwie nad Estonią 3:0 Piotr Gruszka, asystent selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy. "Biało-czerwoni" z drugiego miejsca w grupie awansowali do następnej fazy mistrzostw Europy i w barażu o 1/4 finału czeka ich bój ze Słowenią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gruszka po 3-0 z Estonią. Wideo INTERIA.TV

Polscy i estońscy kibice, których było około dwóch tysięcy, stworzyli niesamowitą atmosferę w gdańskiej Ergo Arenie. Doping był taki, że jak przyznali sami zawodnicy, ciężko było z komunikacją na boisku. Na trybunach górą byli fani w biało-czerwonych barwach. Na boisku Polacy też byli lepsi od Estończyków.



- To co się działo na trybunach, ta atmosfera na pewno nas pchnie do przodu, bo czekają nas ciężkie pojedynki. Pierwszy baraż, a później miejmy nadzieję ćwierćfinał, więc jest o co grać, a ja wierzę w to głęboko, że z tą energią, co chłopcy pokazali na boisku, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo w tym turnieju - podkreślił Piotr Gruszka.



W rozegranym wcześniej spotkaniu Serbia pokonała Finlandię 3:0 i ten rezultat sprawił, że "Biało-czerwoni" bez względu na wynik pojedynku z Estonią, mieli wyjście z grupy w kieszeni. Jedyną niewiadomą było to, z którego miejsca - drugiego czy trzeciego. - Jeżeli chce się zdobyć medal, to nie można patrzeć w ten sposób. Chcemy cały czas rozwijać swoją grę. W turnieju zawsze zdarza się słabszy dzień i miejmy nadzieję, że to miało miejsce w meczu otwarcia z Serbią. Teraz tylko do przodu. Energia jest pozytywna. Kibice nam bardzo pomagają i siatkówka jest coraz lepsza. To najbardziej cieszy - podkreślił asystent Ferdinando De Giorgiego.



Słowenia to rywal doskonale znany Polakom. Dwa lata temu, na mistrzostwach Europy w Bułgarii i Włoszech, to właśnie ten zespół ograł "Biało-czerwonych" w ćwierćfinale, a potem zdobył srebrny medal. Na ostatniej prostej przygotowań do Euro 2017 graliśmy ze Słowenią towarzysko w Spale.



- To były sparingi, a teraz są mistrzostwa Europy. Na pewno to nie będzie łatwy mecz, bo już jest system pucharowy. Słowenia potrafi grać w siatkówkę, co pokazała w grupie C, ale z taką publicznością jesteśmy w stanie zrobić dobry wynik. Musimy z szacunkiem podejść do przeciwnika i przede wszystkim jeszcze poprawić swoją grę - zaznaczył były reprezentant Polski.



Jeśli Polacy wygrają ze Słowenią w barażu, to trafią na Rosję. "Sborna" jak burza przeszła fazę grupową nie tracąc ani jednego seta.



- Znamy drabinkę. Wiemy, że w ćwierćfinale czeka Rosja, ale czeka na zwycięzcę, a my jeszcze nie wygraliśmy barażu. Trzeba pokonać Słowenię, żeby zagrać z Rosją. Jedyna trudność będzie taka, że to będzie drugi mecz pod rząd, jeżeli do niego dojdzie, ale my jesteśmy na to przygotowani. Od strony fizycznej w ogóle się nie boję - zakończył Piotr Gruszka.



Z Gdańska Robert Kopeć i Anna Zając

ME siatkarzy. Polska - Estonia 3:0 1 21 ME siatkarzy. Polska - Estonia 3-0 Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 21

ME siatkarzy 2017 - grupa A (Gdańsk) Lp. zespół zw. 1. Serbia 3 2. Polska 2 3. Finlandia 1 4. Estonia 0 Zobacz pełną tabelę

Reklama