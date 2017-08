ME siatkarzy. Niemcy - Czechy 3:0

ME 2017 siatkarzy

W drugim niedzielnym meczu grupy B ME siatkarzy Niemcy pewnie pokonali Czechów 3:0 (25:19, 25:14, 25:20) i są na najlepszej drodze, by bezpośrednio awansować do ćwierćfinału.

Zdjęcie Niemiec Gyorgy Grozer (z lewej) i Petr Michalek (z prawej) z Czech w meczu grupy B mistrzostw Europy siatkarzy /Marcin Bielecki /PAP

Początek meczu był niemal kopią wcześniejszego pojedynku w tej grupie między Włochami i Słowacją. Tam Włosi rozpoczęli od prowadzenia 6:0. Tutaj Czesi pierwszy punkt zdobyli przegrywając 0:5.

Potem gra się nieco wyrównała, ale siatkarze niemieccy wygrali seta różnicą sześciu punktów. W drugiej partii doszło do pogromu. Niemcy prowadzili 17:5, potem na kilka akcji oddali inicjatywę rywalom, by się przebudzić w końcówce i zwyciężyć 25:14.

Trzecią partię Niemcy także mieli pod kontrolą. Mimo, że ich lider Gyorgy Grozer nie zagrał najlepszych zawodów - miał ledwie 50-procentową skuteczność w ataku - to właśnie jego silne zbicie z drugiej linii prawego skrzydła zakończyło ten mecz.

Niedzielne spotkania udowodniły, że grupa B złożona jest z zespołów dwóch prędkości. Niemcy i Włosi znacznie przewyższają umiejętnościami Czechów i Słowaków. W tabeli grupy prowadzą Niemcy przed Włochami i Czechami.