- Chcemy za wszelką cenę zwyciężyć - zapowiada kapitan polskich siatkarzy Michał Kubiak przed pierwszym meczem mistrzostw Europy. W czwartek (godz. 20.30) na PGE Narodowym rywalami "Biało-czerwonych" będą Serbowie. Kubiak zapewnił, że drużyna ciężko pracowała na zgrupowaniu w Spale i po monotonnych przygotowaniach nie może się już doczekać początku turnieju. - Kto tam nie był, nie jest w stanie tego zrozumieć - powiedział kapitan Orłów.

- Nasza gra na treningach wyglądała dobrze, trener był zadowolony. My czekamy z niecierpliwością na pierwszy mecz i chcemy go za wszelką cenę wygrać. To doda nam skrzydeł na resztę turnieju, ale przegrana nie zamknie nam drogi do zwycięstwa w całej imprezie - zaznaczył Kubiak.

"Biało-czerwoni" rywalizację w grupie A rozpoczną w czwartek w Warszawie. Nazajutrz przeniosą się do Gdańska, gdzie czekają ich dwa kolejne pojedynki - z Finlandią i Estonią. Potem - o ile awansują - pojadą do Krakowa, gdzie będzie się toczyć już bezpośrednia walka o medale.

Polska kadra w tym sezonie przeszła rewolucję. Nowy trener Ferdinando De Giorgi postawił na młodość, choć są też "stare" nazwiska, jak chociażby Kubiak, Bartosz Kurek, czy Paweł Zatorski.

- Mistrzostwa Europy są takim turniejem, który niektórzy z nas już wygrali, inni debiutują, a jeszcze inni są po raz kolejny i chcieliby w końcu wygrać. Mamy drużynę, która jest w stanie osiągnąć sukces, ale musimy grać zespołowo - zaznaczył Kubiak.

On jest tym bardziej doświadczonym. Z europejskiego czempionatu ma brązowy medal - wywalczony pod wodzą Andrei Anastasiego w 2011 roku. Największym sukcesem jest jednak złoto mistrzostw świata sprzed trzech lat. Wówczas turniej także były rozgrywany w Polsce, rozpoczęcie było na Stadionie Narodowym, a pierwszym rywalem Serbowie. Analogii jest wiele.

- Ale teraz jesteśmy zupełnie inną drużyną. Wiemy, że jeszcze wiele nauki przed nami. Ale mam nadzieję, że wszystko zakończy się tak jak sobie to wymarzyliśmy - powiedział.

Od soboty w polskiej kadrze było jednak nerwowo. Na treningu kontuzji stawu skokowego nabawił się jeden z czołowych środkowych Mateusz Bieniek. Ostatecznie zawodnik ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle wygrał walkę z czasem i wystąpi w Euro.

- Mateusz jest małomównym chłopakiem, ale twarda z niego sztuka. Cały czas liczyliśmy na niego. Ale dziękujemy też Andrzejowi Wronie, który od razu był gotowy do pomocy - zaznaczył kapitan reprezentacji.

Polacy formę szlifowali w Spale. Spędzili tam niemal siedem tygodni, z przerwą na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. - Lubię lasy i ciszę, ale siedem tygodni w Spale to bardzo długo. Kto tam nie był, nie jest w stanie tego zrozumieć. Główną atrakcją jest kawiarnia na parterze, ale nie ma sensu na ten temat lamentować. Przygotowywaliśmy się, pracowaliśmy ciężko i teraz czekamy aż sami sobie za tę ciężką pracę sprawimy nagrodę - powiedział Kubiak.

Te niemal dwa miesiące to także ścisły rygor. Szkoleniowiec De Giorgi znany jest z twardej ręki i siatkarze nie mieli zbyt wiele swobody. - Trener narzucił nam swój styl, swoje warunki pracy i każdy je zaakceptował. Oczywiście były momenty, kiedy niektórym się nie chciało, inni się denerwowali, ale każdy chciał dać z siebie maksa i dać powody, żeby trener postawił właśnie na niego. Każdy z nas jest zmotywowany, by znaleźć się w wyjściowej szóstce. Bez ciężkiej pracy nie ma nigdy sukcesów - podkreślił.

Wielu ekspertów w ostatnim czasie mówiło o słabym przyjęciu w polskim zespole. Kubiak, który jest odpowiedzialny za ten element, nie szedłby w tym kierunku. - Znam swoją wartość, wiem, że umiem odbić piłkę sposobem dolnym i prędzej czy później ona do rozgrywającego doleci. Nie samym przyjęciem wygrywa się mecze. Oczywiście komfort rozgrywającego jest bardzo ważny, ale są drużyny, które grają praktycznie bez przyjęcia i też potrafią zwyciężyć, dlatego nie koncentrujmy się na jednym elemencie, a na tym, by nasza drużyna była zbilansowana - powiedział.

Jego zdaniem mocną stroną obecnej reprezentacji są... wspólne przeżycia. - Wszyscy wiemy, ile pracy włożyliśmy w to, by dobrnąć do turnieju. Drużyna miała czas na to, by się zżyć, wylać trochę potu razem, przeżyć trochę nerwów. Teraz wiemy, że każdy dał z siebie maksa, by osiągnąć cel. Wcześniej tego czasu razem nam brakowało - przyznał.

Mecz na Stadionie Narodowym jest jednak specyficznym - nie tylko przeżyciem, ale i wyzwaniem. Siatkarze będą musieli poradzić sobie ze specyficzną kubaturą, wiatrem, zimnem. Na co dzień w halach ich gra wygląda inaczej.

- Musimy się sami przystosować i to zaakceptować. Nie ma sensu koncentrować całej swojej uwagi na tym, co się dzieje z pogodą. Nie mamy na to wpływu. Wiatru nie zastopujemy. Musimy się do tego dostosować. Trzeba też pamiętać o tym, że kibice za nas tego meczu nie wygrają. Mogą nam tylko w tym pomóc i mam nadzieję, że tak się stanie - powiedział.

Na trybunach PGE Narodowego ma zasiąść ok. 60 tys. widzów. - Nie powiem, żebym przechodził obojętnie koło takiego wydarzenia, bo nie da się tak. Nie powiem jednak też, żebym czuł jakiś nadzwyczajny stres. Tego nie ma, bardziej podniecenie. Wychodzę na boisko, bo lubię grać w siatkówkę. Zawsze porównuję to do zjedzenia loda. Jak lubisz je jeść, to nie czujesz stresu przed ich zjedzeniem. A ja lubię grać w siatkówkę i nie czuję stresu przed wyjściem na boisko. Jestem do tego przyzwyczajony. To jest moja praca, niektórzy mi za to płacą wielkie pieniądze. Muszę być zatem na to odporny - zaznaczył.

Mecz Polska - Serbia rozpocznie się o godz. 20.30. Dwie godziny wcześniej odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia mistrzostw Europy. Impreza odbędzie się jeszcze w czterech innych polskich miastach - Szczecinie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, gdzie toczyć się będzie ostateczna batalia o medale. Turniej zakończy się 3 września.