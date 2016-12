ME siatkarzy. Mecz otwarcia na Stadionie Narodowym

Mecz otwarcia przyszłorocznych mistrzostw Europy siatkarzy, które odbędą się w Polsce, zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie - poinformował prezes PZPS Jacek Kasprzyk. Szykuje się rekord frekwencji. Na trybunach może zasiąść nawet 70 tysięcy kibiców!

Zdjęcie Polacy będą gospodarzami przyszłorocznych mistrzostw Europy /AFP

Rywalami "Biało-czerwonych" będą Serbowie, a spotkanie odbędzie się 24 sierpnia. W grupie A Polacy zmierzą się jeszcze z Finlandią i Estonią. Te spotkanie zostaną rozegrane w gdańskiej Ergo Arenie. Jeśli nasz zespół awansuje do ćwierćfinału, to przeniesie się do Krakowa. W Tauron Arenie, oprócz meczów fazy grupowej, odbędą się także pojedynki półfinałowe i walka o medale.



Po raz pierwszy "Biało-czerwoni" zagrali na Stadionie Narodowym dwa lata temu. Był to pierwsze spotkanie mistrzostw świata. Polacy zmierzyli się wówczas z... Serbami i wygrali 3:0. Mecz z trybun oglądało ponad 61 tysięcy widzów! Potem nasi siatkarze sięgnęli po złoty medal czempionatu globu.

- Ten obiekt przynosi szczęście naszym piłkarzom, wierzę, że podobnie będzie z siatkarzami. Zakładamy dodatkową zabudową płyty boiska o 8 tysięcy krzesełek, więc możemy się spodziewać blisko 70 tysięcy kibiców - powiedział prezes spółki PL2012+ Jakub Opara.

