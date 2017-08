ME siatkarzy. Mateusz Bieniek w składzie reprezentacji Polski

ME 2017 siatkarzy

Mateusz Bieniek znalazł się w 14-osobowej kadrze siatkarzy powołanej przez trenera Ferdinando De Giorgiego na rozpoczynające się w czwartek mistrzostwa Europy. Środkowy Zaksy Kędzierzyn-Koźle narzeka na bolący staw skokowy, ale z dnia na dzień czuje się lepiej.

Zdjęcie Mateusz Bieniek cieszy się ze zdobycia punktu podczas turnieju olimpijskiego /AFP

- W mojej wieloletniej karierze zawodowej nie spotkałem się z przypadkiem tak szybkiego dochodzenia do sprawności, po tak poważnym urazie. Jak się okazuje, organizm człowieka, a szczególnie sportowca, pozostaje jednak wielką zagadką - powiedział cytowany na oficjalnej stronie związku lekarz kadry Jan Sokal.

Reklama

Jeden z czołowych zawodników polskiej kadry urazu nabawił się w sobotę w Spale w trakcie treningu. Tak niefortunnie upadł, że doszło do uszkodzenia więzadła w stawie skokowym. W tej sytuacji w trybie awaryjnym na zgrupowanie dojechał Andrzej Wrona. Teraz środkowy ONICO Warszawa wróci do treningów z zespołem klubowym.

- Bardzo dziękuję naszemu doktorowi i fizjoterapeutom Tomkowi Pieczce i Michałowi Roczkowi za to, że doprowadzili mnie do takiej dyspozycji, która pozwoli zagrać w mistrzostwach. Naprawdę to ich wielka zasługa - skomentował Bieniek.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się w czwartek. O godz. 17.30 w Gdańsku jako pierwsi na parkiet wyjdą zespoły Estonii i Finlandii. Godzinę później w Warszawie na PGE Narodowym rozpocznie się ceremonia otwarcia, a o 20.30 w obecności ok. 60 tys. kibiców odbędzie się mecz Polska - Serbia. Później oba zespoły przeniosą się do Trójmiasta, gdzie zmierzą się z Estonią i Finlandią.

Turniej zakończy się 3 września, a walka o medale toczyć się będzie w Krakowie.

Kadra siatkarzy na mistrzostwa Europy 2017:

Rozgrywający: Fabian Drzyzga (Olympiakos Pireus/Grecja), Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów);

Atakujący: Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), Dawid Konarski (Ziraat Bankasi Ankara/Turcja);

Środkowi: Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Łukasz Wiśniewski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kochanowski (AZS Olsztyn), Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle;

Przyjmujący: Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi Ankara/Turcja), Artur Szalpuk (PGE Skra Bełchatów), Michał Kubiak (Panasonic Panthers/Japonia), Rafał Buszek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)