ME siatkarzy. LV BET sponsorem siatkarskich mistrzostw Europy w Polsce

ME 2017 siatkarzy

LV BET zakłady bukmacherskie zostały sponsorem mistrzostw Europy siatkarzy EUROVOLLEY POLAND 2017. Jedna z najważniejszych imprez sportowych w tym roku zostanie rozegrana w Polsce od 24 sierpnia do 3 września 2017 r. Ambasadorem marki podczas turnieju będzie legenda reprezentacji Polski - Krzysztof Ignaczak.

Zdjęcie Krzysztof Ignaczak /AFP

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim, oparta na świeżych pomysłach i tworzona z pasją do sportu. Sponsorując siatkarskie mistrzostwa Europy otwiera kolejny rozdział aktywnego uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach sportowych, które wspiera od początku swojej obecności w Polsce. Angażuje się w rozwój różnych dyscyplin, wspierając m.in. Wisłę Kraków, Widzew Łódź czy Fight Exclusive Night, a także serwis Łączy Nas Pasja. Do współpracy przy nim firma zaprosiła m.in. Łukasza Jurkowskiego i Krzysztofa Ignaczaka - sportowców słynących z charakteru i inspirujących innych.

Reklama

Ignaczak, mistrz świata i Europy i jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej siatkówce, będzie też ambasadorem LV BET na czas mistrzostw Europy. Wieloletni libero naszej kadry w tym roku zakończył profesjonalną karierę i dziś przekazuje siatkarską pasję jako ekspert telewizyjny. W roli komentatora wystąpi także podczas mistrzostw Europy i wraz z LV BET będzie współtworzył świat fanów siatkówki.

- Wspierając mistrzostwa Europy, chcemy podzielić się naszą pasją z kibicami. A niewiele jest w Polsce dyscyplin, które wzbudzają tak duże emocje i zainteresowanie jak siatkówka. Zawodnicy, którzy zagrali w Polsce podkreślają, że tak wspaniałej atmosfery na meczach siatkówki nie ma w żadnym innym kraju. Jesteśmy przekonani, że na nadchodzących mistrzostwach zawodnicy i kibice znów stworzą niezapomniane widowisko - mówi Michał Jasiński z firmy LV BET.

W rozpoczynającym się 24 sierpnia turnieju udział weźmie szesnaście najlepszych drużyn kontynentu. Polska zagra w Grupie A i zmierzy się z Serbią (24.08, godz. 20:30), Finlandią (26.08, godz. 20:30) oraz Estonią (28.08, godz. 20:30). Mecz otwarcia "biało-czerwoni" zagrają na Stadionie Narodowym, który z pewnością zostanie wypełniony przez kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Fani w pięciu polskich miastach zobaczą łącznie aż 40 meczów siatkówki na najwyższym europejskim poziomie.

Sponsoring LV BET na mistrzostwach Europy będzie komunikowała ruszająca w połowie sierpnia kampania obejmująca TV i digital. Bukmacher zorganizuje też atrakcyjne konkursy, w których wygrać będzie można m.in. bilety na pierwszy mecz turnieju.