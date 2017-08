ME siatkarzy. Ferdinando De Giorgi po porażce z Serbią: Głowa do góry

- Głowa do góry - powiedział trener reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando De Giorgi po porażce z Serbią 0:3 w meczu otwarcia mistrzostw Europy na PGE Narodowym w Warszawie.

Zdjęcie Ferdinando De Giorgi podczas meczu z Serbią. /Leszek Szymański /PAP

Ponad 60 tysięcy kibiców, którzy zasiedli na trybunach Narodowego, stworzyło wspaniałą atmosferę. Fani w biało-czerwonych barwach nie szczędzili gardeł i gorącym dopingiem wspierało naszych siatkarzy. Nie pomogło. Polacy przegrali w trzech setach, a spotkanie trwało niespełna 90 minut.

- Przede wszystkim należą się gratulacje dla serbskiej drużyny, która zagrała bardzo dobre spotkanie, na wysokim poziomie i zasłużyła na zwycięstwo - skomentował De Giorgi.

Selekcjoner reprezentacji Polski był pod wrażeniem fantastycznego dopingu na Narodowym. - Chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy przyszli na to spotkanie i którzy stworzyli niepowtarzalne widowisko. Mimo że wynik na pewno nie wywołał uśmiechu na ich twarzach - stwierdził włoski szkoleniowiec.

Serbowie przeważali w każdym elemencie, ale najwięcej krzywdy zrobili naszym zawodnikom mocną zagrywką. - W pełni wykorzystali swoje mocne strony, o których wiedzieliśmy. Nie wywarliśmy presji na rywalu. Wręcz odwrotnie. To Serbowie nas naciskali - zaznaczył De Giorgi.



Zapytaliśmy trenera Orłów, czy nie martwi go brak lidera, który w przełomowych momentach poderwałby zespół do walki. - Kiedy się przegrywa, wtedy widać wiele rzeczy, które nie funkcjonują. Na pewno nie możemy powiedzieć, że aspekt mentalny był decydujący. Serbowie zagrali lepiej, a nam zabrakło technicznych kwestii. My koncentrujemy się na tym, żeby lepiej grać w siatkówkę jako zespół - tłumaczył.



Porażka nie przekreśla szans Polaków na podium mistrzostw Europy. Droga do wymarzonego medalu stała się jednak wyboista. Pojedynek z Serbią był starciem o pierwsze miejsce w grupie, które daje bezpośredni awans do ćwierćfinału. Zespoły, które zajmą drugie i trzecie miejsce, o 1/4 finału będą walczyć w barażach.

- Głowa do góry. Mamy kolejne okazje do tego, żeby poprawić naszą grę. Podejdziemy do następnych spotkań z głową podniesioną do góry - stwierdził De Giorgi. W sobotę w Gdańsku Polaków czeka starcie z Finlandią, a w poniedziałek z Estonią.



Z Warszawy Robert Kopeć i Michał Białoński