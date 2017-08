ME siatkarzy. Andrzej Wrona skomentował awaryjne powołanie

Niepokojące wieści dotarły ze zgrupowania reprezentacji Polski siatkarzy w Spale. Kontuzji doznał podstawowy środkowy Mateusz Bieniek i pod znakiem zapytania stanął jego występ w rozpoczynających się 24 sierpnia mistrzostwach Europy. W trybie awaryjnym do Spały wezwany został Andrzej Wrona.

Zdjęcie Andrzej Wrona /Fot. Sylwia Dąbrowa/POLSKA PRESS /East News

"Nastąpiło uszkodzenie drugiego stopnia więzadła skokowo-strzałkowego przedniego, uszkodzenie mięśnia prostownika długiego palców i troczka prostowników. Uraz jest bolesny, Mateusz porusza się samodzielnie. Najbliższe 48 godzin przybliży nas do decyzji o jego występie na mistrzostwach. Trwa rehabilitacja w Spale" - poinformował lekarz kadry Jan Sokal.



Selekcjoner "Biało-czerwonych" Ferdinando De Giorgi podjął decyzję, że do kadry dołączy Andrzej Wrona. "Miał być szalik i kibicowanie z trybun, a będzie koszulka i... Przykro mi z powodu kontuzji Mateusza na ostatniej prostej przed ME. Miałem nadzieję, że to moje awaryjne powołanie nie będzie potrzebne. Zdrowia Bieniu!" - skomentował zawodnik ONICO Warszawa na jednym z portali społecznościowych.



Mateusz Bieniek to podstawowy środkowy kadry i niemal pewniak do wyjściowego składu "Biało-czerwonych" w mistrzostwach Europy. Jego brak w najważniejszej imprezie sezonu byłby sporym osłabieniem Orłów. De Giorgi ma obecnie do dyspozycji trzech środkowych: Bartłomieja Lemańskiego, Jakuba Kochanowskiego i Łukasz Wiśniewskiego. W poniedziałek do tego grona dołączy jeszcze Andrzej Wrona.



Ostateczny skład Orłów na mistrzostwa Europy De Giorgi poda prawdopodobnie w środę, czyli dzień przed startem imprezy.



Czempionat Starego Kontynentu rozpocznie się 24 sierpnia. Ceremonia i mecz otwarcia odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie. Rywalem "Biało-czerwonych" będzie Serbia. Stawkę zespołów w grupie A uzupełniają jeszcze Finowie i Estończycy.

RK