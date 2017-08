Mateusz Bieniek – sylwetka

ME 2017 siatkarzy

Gra na pozycji środkowego. Przebojem wskoczył do składu reprezentacji Polski. Jest jednym z najlepszych środkowych na świecie. Niewiele brakowało, a zabrakłoby go na turnieju. W cudowny sposób udało się wyleczyć jego kontuzję.

W dzieciństwie jego wymarzoną dyscypliną była piłka nożna, uprawiał także boks. W siatkówkę zaczął grać dopiero w trzeciej klasie gimnazjum. Namówili go do tego rodzice i trener Andrzej Kuzior. Po ukończeniu gimnazjum zaczął naukę i treningi w Norwidzie Częstochowa. Występował tam przez trzy lata.

Debiut w PlusLidze zaliczył w drużynie Effectoru Kielce. W pierwszym sezonie nie grał za wiele. Jego talent eksplodował w następnym sezonie. Zaczął występować w wyjściowej szóstce. Swoją dobrą grą wzbudził zainteresowanie czołowych klubów w Polsce.



Po trzech latach gry w Kielcach w 2016 roku trafił do ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Od razu wywalczył sobie miejsce w pierwszej szóstce. Pierwszy sezon w Zaksie był dla niego bardzo udany. Zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski i puchar Polski.

W reprezentacji zadebiutował w meczu z Rosją w ramach Ligi Światowej. Swoją grą zadziwił wszystkich, zdobył 14 pkt. Otrzymał także statuetkę najlepszego gracza meczu.

Później przyszły kolejne sukcesy z kadrą. Bieniek został wybrany do szóstki gwiazd turnieju kwalifikacyjnego w Berlinie do IO w Rio. Polacy zajęli w nim trzecie miejsce. Z dobrej strony pokazał się również w rozgrywkach Ligi Światowej, w której Polacy zajęli czwarte miejsce.



W kadrze może liczyć na pomoc starszych kolegów. Cennych rad udziela mu Marcin Możdżonek, wzorem dla niego jest kapitan reprezentacji Michał Kubiak. Przed 23-latekiem stoi jeszcze wiele wyzwań, najbliższe to mistrzostwa Europy w Polsce.

