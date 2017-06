Liga Światowa: Polska - Kanada na żywo

Polscy siatkarze grają w bułgarskiej Warnie z Kanadą w Lidze Światowej. Trenerem zawodników spod znaku "Klonowego Liścia" jest były opiekun "Biało-czerwonych" Stephane Antiga. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Mateusz Bieniek /www.fivb.org



Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Kanada!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

"Biało-czerwoni" w Warnie nie mają powodów do zadowolenia. W piątek przegrali z Bułgarią 2:3, a w sobotę z Brazylią 1:3. Te wyniki skomplikowały sprawę awansu do turnieju Final Six, który odbędzie się w brazylijskiej Kurytybie.



Podopieczni Ferdinando De Giorgiego muszą wygrać z Kanadą, żeby poprawić lokatę w tabeli. Pierwsze pięć zespołów zagra w turnieju finałowym. Polacy na razie zajmuje 7. miejsce. Kanada to drużyna, która zrobiła duże postępy i jest groźna dla najlepszych. Przekonała się o tym choćby Bułgaria. Gospodarze turnieju przegrali 1:3. Polskich siatkarzy doskonale zna Antiga i na pewno swoją wiedzę będzie chciał wykorzystać. Na dodatek "Biało-czerwoni" muszą sobie radzić bez Michała Kubiaka, który doznał kontuzji stawu skokowego w pojedynku z Bułgarią.



Nasz zespół musi uważać na znanego z występów w Asseco Resovii Rzeszów Johna Gordona Perrina.

W tym sezonie "Biało-czerwoni" już grali z Kanadyjczykami, ale było to spotkanie towarzyskie w Spale. Wówczas wygrali Polacy.

