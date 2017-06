Liga Światowa: Polska - Kanada 3:1

Polscy siatkarze pokonali w bułgarskiej Warnie z Kanadę 3:1 w Lidze Światowej. "Biało-czerwoni" odnieśli ważne zwycięstwo, które sprawia, że w dalszym ciągu liczą się w walce o awans do Final Six.

"Biało-czerwoni" w piątek przegrali z Bułgarią 2:3, a w sobotę z Brazylią 1:3. Te wyniki skomplikowały sprawę awansu do turnieju Final Six, który odbędzie się w brazylijskiej Kurytybie.



Podopieczni Ferdinando De Giorgiego musieli wygrać z Kanadą, żeby jeszcze liczyć się w walce o występ w turnieju finałowym. Rywale zrobili ostatnio duże postępy i są groźni dla najlepszych. Przekonała się o tym choćby Bułgaria. Gospodarze turnieju przegrali 1:3. Kanadyjczyków prowadzi obecnie były selekcjoner Orłów Stephane Antiga, który doskonale zna polskich siatkarzy.

Polacy rozpoczęli z Arturem Szalpukiem w wyjściowym składzie, który zastąpił Michała Kubiaka. Kapitan naszego zespołu odczuwał jeszcze skutki urazu z pojedynku z Bułgarią. "Biało-czerwoni" świetnie zagrywali, odrzucając Kanadyjczyków od siatki. Bardzo dobrze w tym elemencie spisywali się Dawid Konarski i Mateusz Bieniek. Dobrze funkcjonował też nasz blok. Dzięki temu na pierwszą przerwę techniczną schodziliśmy z trzema punktami przewagi (8:5).



"Biało-czerwoni" systematycznie powiększali prowadzenie, a Kanadyjczycy nie mogli znaleźć sposobu, żeby zatrzymać Konarskiego i spółkę. Kiedy efektownym atakiem z krótkiej popisał się Bieniek, na tablicy wyników było już 22:14 dla Polski i nikt nie przypuszczał, że może coś złego w tym secie się przytrafić. Tymczasem Polacy stanęli. Źle przyjmowali, nie mogli skończyć ataku i przewaga w szybkim tempie topniała. Na boisku pojawił się Kubiak w miejsce Bartosza Kurka, żeby wzmocnić przyjęcie. "Biało-czerwoni" stracili sześć punktów rzędu (22:20)! Na szczęście pomocną dłoń wyciągnął Ryley Barnes, który popsuł zagrywkę. Można było odetchnąć z ulgą. Pierwszą partię zakończył mocnym atakiem Konarski (25:21).



Drugą odsłonę Polacy rozpoczęli fatalnie. Fabian Drzyzga biegał po całym boisku do źle przyjętych piłek. Co gorsza, jego koledzy mylili się w ataku. W zespole z Kanady błyszczał natomiast 18-letni Sharone Vernon-Evans, którego potężne "bomby" robiły wrażenie. Siatkarze Antigi prowadzili już 7:2. Kiepską serię przerwaliśmy skutecznym blokiem.



Sygnał do odrabiania strat dał Konarski. Nasz atakujący w tym fragmencie seta był niemal bezbłędny i to dzięki niemu Polacy doprowadzili do remisu 11:11. Potem jednak znów przytrafił się okres słabszej gry, co wykorzystali Kanadyjczycy. Rywale w końcu "przeczytali" kierunki ataki Konarskiego i w krótkim odstępie czasu trzy razy zablokowali naszego zawodnika. To dało im prowadzenie 22:18 w ważnym momencie. "Biało-czerwoni" poderwali się do walki. Bartłomiej Lemański skończył z krótkiej, potem Polacy popisali się skutecznym blokiem i jeszcze Aleksander Śliwka "wepchnął" piłkę na stronę rywali i zrobiło się tylko 21:22.



W końcu też zatrzymany został Vernon-Evans (23:23). Chwilę później Śliwka znakomitą zagrywką dał nam setbola. Trzy rywale obronili, ale czwartego nie dali rady. Vernon-Evans przestrzelił, co dało nam wygraną 27:25.



Na początku trzeciej partii Polacy prowadzili już 6:3. Kanadyjczycy jednak szybko odrobili straty i to oni doszli do głosu. Kłopoty naszym siatkarzom sprawiał zwłaszcza Nicholas Hoag, który zastąpił Vernona-Evansa. Od drugiej przerwy technicznej, to Kanada miała cały czas dwa, trzy punkty przewagi. Kiedy Hoag trafił po prostej było już 20:16. Tym razem gracze Antigi szansy nie zmarnowali. Kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku do końca. Seta zakończył asem serwisowym Hoag.



W czwartej odsłonie Kurek zastąpił Szalpuka, który niezbyt dobrze radził sobie w przyjęciu. Ten element Polacy poprawili i od razu znalazło to przełożenie na wynik. Drzyzga mógł częściej grać środkiem, gdzie Bieniek i Lemański raczej się nie mylili. Wysoką skuteczność miał Konarski. "Swoje" punkty dorzucili Kurek i Kubiak. Polacy "odskoczyli" na 19:14. Tej przewagi nie roztrwonili. Meczbola mieli po ataku Konarskiego w 9. metr boiska, a mecz w następnej akcji zakończył Kurek.

Spotkanie nie było porywającym widowiskiem. Oba zespoły popełniały sporo błędów. Polakom kilka razy przytrafiły się niepokojące przestoje, kiedy tracili w jednym ustawieniu kilka punktów z rzędu. Plusem na pewno jest zwycięstwo i dzięki temu w dalszym ciągu Polacy są w grze o awans. Na dodatek, kontuzja Michała Kubiaka, której doznał w meczu z Bułgarią nie jest groźna. Kapitan naszej drużyny zagrał przeciwko Kanadzie i był jednym z wyróżniających się zawodników na boisku.

Ostatnie trzy mecze fazy grupowej LŚ Polacy zagrają u siebie. W czwartek w Katowicach zmierzą się z Rosją, a w sobotę i niedzielę w Łodzi odpowiednio z Iranem i USA.

Polska - Kanada 3:1 (25:21, 27:25, 20:25, 25:19)

Polska: Dawid Konarski, Bartłomiej Lemański, Mateusz Bieniek, Artur Szalpuk, Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga i Paweł Zatorski (libero) oraz Michał Kubiak, Maciej Muzaj, Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek, Damian Wojtaszek (libero) i Grzegorz Łomacz.

Kanada: Ryley Barnes, Sharone Vernon-Evans, Graham Vigrass, Daniel Vandoorn, Tyler Sanders, Stephen Maar i Blair Bann (libero) oraz Jason Derocco, Nicholas Hoag, Brett Walsh, Steven Marshall (libero) i Lucas Van Berkel