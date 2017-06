Liga Światowa: Polska - Iran 1:3

Po zwycięstwie nad mistrzami olimpijskimi Brazylijczykami (3:2) i wicemistrzami Włochami (3:1) polscy siatkarze niespodziewanie przegrali z Iranem na zakończenie turnieju Ligi Światowej w Pesaro.

Zdjęcie Michał Kubiak w meczu z Iranem /www.fivb.org

Iran to zespół doskonale znany naszym siatkarzom. To właśnie w pojedynku z podopiecznymi Igora Kolakovicia w Katowicach oficjalnie zadebiutował w roli selekcjonera Orłów Ferdinando De Giorgi. W Spodku "Biało-czerwoni" wygrali gładko 3:0. To był jednak mecz towarzyski. W pojedynku o punkty Iran niespodziewanie pokonał "Biało-czerwonych".

Reklama

Polacy walczyli nie tylko o zwycięstwo w tym meczu, ale o wygraną w całym turnieju. Determinacja, ale przede wszystkim olbrzymia różnica w umiejętnościach spowodowały, że w pierwszym secie ani przez moment wygrana polskiej drużyny nie była zagrożona.



Irańczycy błyskawicznie się podnieśli, wrócili do gry w drugim secie i doprowadzili do wyrównania. Cała ta partia kręciła się wokół remisu, raz prowadzili Irańczycy, raz Polacy, ale w końcówce najpierw asa posłał Mohammadjavad Manavinezhad i było 22:21, a trzy akcje później zablokowany został Dawid Konarski i Irańczycy mieli piłki setowe. Pierwszą "Biało-czerwoni" obronili, ale przy drugiej Konarski popsuł zagrywkę.



Niestety, polski zespół pozwolił Irańczykom wrócić do gry i kolejna partia była bliźniaczo podobna do drugiej - znów wyrównana, znów zmieniało się prowadzenie i znów na końcu lepsi byli rywale. Nakręcający się z każdą wygraną piłką Irańczycy prowadzili 24:21 i mogli pozwolić sobie na niewykorzystanie dwóch piłek setowych. W ostatniej akcji nie pomylił się Amir Ghafour i zapewnił swojej drużynie pierwszy punkt w Pesaro.



Irańczycy nie zamierzali na tym poprzestać, bo gra Polakom rzeczywiście się nie kleiła, a na początku czwartej partii Irańczycy wygrywali już 6:2, a na pierwszej przerwie technicznej nawet 8:3. Rozegrał się atakujący Amir Ghafour, świetnie grał wprowadzony wcześniej z ławki Manavinezhad i niespodzianka stała się faktem.

Polska - Iran 1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25)

Polska: Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Karol Kłos, Dawid Konarski, Rafał Buszek, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (L) - Maciej Muzaj, Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski, Damian Wojtaszek (L), Bartosz Kurek, Bartłomiej Lemański.



Iran: Farhad Salafzoon, Milad Ebadipour, Saman Faezi, Amir Ghafour, Mojtaba Mirzajanpour, Mohammad Gholami, Mehdi Marandi (L) - Farhad Nazari, Mohammadjavad Manavinezhad, Reza Ghara.