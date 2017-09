Jakub Kochanowski - sylwetka

ME 2017 siatkarzy

- Mam nadzieję, że pierwszy sezon w reprezentacji seniorskiej nie będzie moim ostatnim - powiedział środkowy reprezentacji Polski Jakub Kochanowski, który był jednym z jasnych punktów Orłów w przegranych przez nich siatkarskich ME.

Zdjęcie Jakub Kochanowski. /Jacek Bednarczyk /PAP

20-letni Kochanowski gra na pozycji środkowego, ma wielki talent, wywodzi ze sportowej rodziny. Pochodzi z Giżycka. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w czwartej klasie szkoły podstawowej. Do gry w siatkę namówiła go mama, była siatkarka, a później trenerka drużyn młodzieżowych.

Swoją siatkarską karierę postanowił rozwijał w Rzeszowie. Trafił do zespołu SMS Spała. Pozycja środkowego nie była jego wymarzoną. Chciał być rozgrywającym. Ostatecznie jednak nie zmienił pozycji i dziś występuje jako środkowy.

Od sezonu 2016/2017 gra w zespole AZS Olsztyn. Na początku sezonu trener Gardini stawiał na bardziej doświadczonych zawodników, więc nie pograł za wiele.

Po kilku spotkaniach 20-latek zaczął dostawać jednak szanse gry, mimo że nie ma pewnego miejsca w wyjściowej szóstce, to gra coraz częściej i zdobywa cenne doświadczenie.

W reprezentacji Polski kadetów i juniorów wygrał wszystko to co było do wygrania. Zdobywał m.in. mistrzostwo świata kadetów i mistrzostwo Europy juniorów.



Przed 20-latkiem stoi wiele nowych wyzwań. Jeśli nadal będzie tak szybko się rozwijał jak do tej pory, to pozycję środkowego zabezpieczy reprezentacji Polski na lata.



