Ferdinando De Giorgi podał skład na Ligę Światową

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando De Giorgi podał na antenie Polsatu Sport kadrę na Ligę Światową. W składzie jest 21 nazwisk i nie brakuje niespodzianek.

Fot. Grzegorz Michałowski /PAP

W kadrze nie ma Mateusza Miki, który boryka się z problemami zdrowotnymi. Bartosz Kurek w ostatnich latach grał w reprezentacji na pozycji atakującego. De Giorgi widzi go jednak w innej roli - przyjmującego. Do drużyny narodowej wraca środkowy Andrzej Wrona. Jest tez kilku młodych zawodników, którzy w seniorskiej kadrze stawiają pierwsze kroki, jak choćby niespełna 21-letni rozgrywający Marcin Komenda.

Kadra rozpocznie przygotowania od badań lekarskich w Warszawie, a następnie 8 maja przeniesie się do Spały, gdzie pozostanie do 19 maja. 20 maja rozegra spotkanie towarzyskie w Katowicach z Iranem, a od 31 maja do 18 czerwca w kolejne weekendy rozegra we Włoszech, Bułgarii i Polsce rundę interkontynentalną Ligi Światowej.

Skład reprezentacji Polski na Ligę Światową:

Atakujący:

Łukasz Kaczmarek

Dawid Konarski

Maciej Muzaj



Przyjmujący:

Rafał Buszek

Michał Kubiak

Bartosz Kurek

Artur Szalpuk

Aleksander Śliwka

Wojciech Włodarczyk



Środkowi:

Mateusz Bieniek

Karol Kłos

Andrzej Wrona

Piotr Nowakowski

Jakub Kochanowski

Bartłomiej Lemański



Rozgrywający:

Fabian Drzyzga

Grzegorz Łomacz

Marcin Komenda



Libero:

Kacper Piechocki

Damian Wojtaszek

Paweł Zatorski

Terminarz reprezentacji Polski w Lidze Światowej 2017:

2-4 czerwca we Włoszech (Pesaro): Polska, Brazylia, Iran, Włochy

9-11 czerwca w Bułgarii (Warna): Polska, Brazylia, Bułgaria, Kanada

16-18 czerwca w Polsce (Katowice i Łódź): Polska, Iran, Rosja, USA

28 czerwca - 2 lipca: turniej finałowy w Brazylii