ME 2017 siatkarzy

Tradycyjnie na zakończenie mistrzostw Europy siatkarzy poznaliśmy drużynę marzeń i najlepszego zawodnika turnieju, którym został atakujący reprezentacji Rosji Maksim Michajłow.

Zdjęcie Maksim Michajłow /Jacek Bednarczyk (PAP) /PAP

Michajłow poprowadził "Sborną" do złotego medalu. W finale stoczył pojedynek z asem Niemców Gyorgy Grozerem.



Do drużyny marzeń trafili głównie siatkarze finalistów ME - Rosji i Niemiec. Skład uzupełnili brązowy medalista serbski środkowy Sreczko Lisinac, a także belgijski libero Lowie Stuer, który ze swoją drużyną zajął czwarte miejsce.



W wielkim finale Rosja wygrała z Niemcami 3:2. W meczu o brązowy medal również nie brakowało emocji. Po pięciosetowej walce Serbowie okazali się lepsi od Belgów.



Drużyna marzeń ME siatkarzy 2017:

Denys Kaliberda (Niemcy) - pierwszy przyjmujący



Dmitrij Wołkow (Rosja) - drugi przyjmujący



Sreczko Lisinac (Serbia) - pierwszy środkowy



Marcus Boehme (Niemcy) - drugi środkowy



Gyorgy Grozer (Niemcy) - atakujący



Siergiej Grankin (Rosja) - rozgrywający



Lowie Stuer (Belgia) - libero



MVP turnieju - Maksim Michajłow (Rosja)

