Bartosz Kurek: Cieszymy się, że udało się przełamać

- Tu każdy zespół przyjechał po mistrzostwo Europy, a nie położyć się - mówi Bartosz Kurek, reprezentant Polski, po wygranej Orłów z Finlandią 3:0.

Podopieczni Ferdinando De Giorgiego w mecz otwarcia mistrzostw Europy przegrali na PGE Narodowym z Serbią 0:3. Ten wynik sprawił, że pojedynek z Finlandią miał duże znaczenie. Ewentualna porażka postawiłaby gospodarzy turnieju pod ścianą. "Biało-czerwoni" stanęli na wysokości zadania. - Przede wszystkim cieszymy się z tego zwycięstwa i przełamania złej passy - stwierdził Bartosz Kurek.



Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo, jak mógłby sugerować wynik. "Suomi" wysoko zawiesili poprzeczkę zwłaszcza w inauguracyjnej partii. Polacy przez długi czas "gonili" wynik. Dzięki znakomitym zagrywkom Bartosza Kurka odrobiliśmy straty z nawiązką, a w końcówce Orły przechyliły szalę zwycięstwa na swoja korzyść.



- Zagrywaliśmy lepiej od Finów. Wywieraliśmy większą presję na rywalach, choć oni też nie przebijali piłki za darmo - zaznaczył Bartosz Kurek, który 29 sierpnia będzie obchodził 29. urodziny.



Wygrana otwiera drogę Polakom do walki o ćwierćfinał w barażach, bo raczej Serbowie nie wypuszczą szansy z rąk i to oni wygrają rywalizację w grupie A i bezpośrednio znajdą się w czołowej ósemce. Przed "Biało-czerwonymi" jeszcze jedno spotkanie w fazie grupowej. W poniedziałek zmierzą się z Estonią (godz. 20.30), która stoczyła zażarty bój z faworyzowaną Serbią przegrywając 2:3.



- Każdy zespół przyjechał tutaj grać o mistrzostwo Europy, a nie położyć się, gdy naprzeciwko wychodzą takie firmy jak Serbia. Estonia zagrała dobry mecz. Mam nadzieję, że w poniedziałek ograniczymy ich atuty i to my zejdziemy z boiska jako zwycięzcy - powiedział Bartosz Kurek, który w starciu z Finlandią był jednym z najlepszych na boisku. Nasz przyjmujący zapisał na swoim koncie 15 punktów. Popisał się czterema asami serwisowymi, a na 17 prób w ataku skończył 9 (53 procent skuteczności).



- Doskonale wiemy, co trzeba robić, żeby zdobyć złoto. Nie da się porażkami dojść do tego miejsca, gdzie chcemy być. Dziś się udało i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie - podkreślił Kurek.



Z Gdańska Robert Kopeć i Anna Zając

Polska - Finlandia 3:0

ME siatkarzy 2017 - grupa A (Gdańsk) Lp. zespół zw. 1. Serbia 2 2. Polska 1 3. Finlandia 1 4. Estonia 0 Zobacz pełną tabelę