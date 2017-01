David Neres wzmocnił Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam sypnął gotówką. Utalentowany brazylijski napastnik - David Neres, dołączył do holenderskiego klubu. Kosztował 12 mln euro.

Zdjęcie David Neres (z prawej) /AFP

19-letni brazylijski napastnik przeszedł do Ajaksu z brazylijskiego Sao Paulo FC. W rundzie jesiennej zanotował osiem występów w barwach dziesiątej drużyny Campeonato Brasileiro.

Holenderski klub zapłacił za Brazylijczyka 12 mln euro, a kwota transferu może wzrosnąć do 15 mln.

Ajax zmierzy się z Legią w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Transfer Holendrów nie musi jednak przerażać warszawian. Neres dołączy do drużyny prawdopodobnie dopiero 11 lutego, czyli po zakończeniu turnieju Copa America U20. W związku z tym wątpliwe, by kilka dni później zagrał przeciwko Legii.



Tymczasem w ostatniej chwili Ajax pozbył się rezerwowego bramkarza - Tima Krula, który odszedł do AZ Alkmaar.