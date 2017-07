Gerard Deulofeu o powrocie do Barcelony i porzegranym finale U21 (wideo)

- Cieszę się, że wracam do domu i mam nadzieję, że dostanę szansę gry w pierwszej drużynie. To wszystko dopiero się wydarzyło, jeszcze jest wiele rzeczy do omówienia. Bardzo się cieszę, że Barcelona mi zaufała - mówił Deulofeu.