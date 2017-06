Euro U21. Jorge Mere: Niemcy zasłużyli na to mistrzostwo

- Niemcy zaczęli grać z bardzo dużym pressingiem, co było dla nas bardzo trudne. Zagrali bardzo dobry mecz. Jesteśmy smutni. Nie wiem, czemu przegraliśmy, ale jestem bardzo dumny z drużyny, bo rozegraliśmy bardzo dobry turniej i mogliśmy zdobyć złoto, ale się nie udało.



- Jest to rozczarowanie. To rzeczy, których nikt z nas sobie nie życzył, ale taka jest piłka, musisz przyjąć te złe i te dobre rzeczy, które przynosi.



- Niemcom trzeba oddać, że zagrali bardzo dobrze. Byli wielkim rywalem i zasłużyli na to mistrzostwo.



- To był ciężki i wymagający turniej. Wiedzieliśmy, że w grupie najmniejszy błąd może spowodować, że odpadniemy. Pokazaliśmy się dobrze w tym turnieju pod wieloma względami. Przegraliśmy jeden mecz i to był finał



- Klimat był bardzo dobry. Kibice zawsze pomagali nam na boisku. Jestem wdzięczny ludziom, którzy przychodzili, żeby nas wspierać. Dla nas móc widzieć, że ludzie chcą oglądać piłkę i ją lubię, to coś za co powinniśmy być wdzięczni.