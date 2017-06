Euro U-21. Zatrważające wyniki badania w młodzieżowej reprezentacji Szwecji

Zatrważające dane z rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy do lat 21 dał reportaż dziennika "Aftonbladet". Szwedzi przepytali 22 spośród 23 zawodników swojej kadry o ich ulubioną książkę. Okazało się, że ośmiu piłkarzy... nie przeczytało w życiu ani jednej pozycji. Ośmiu innych wymieniło biografię Zlatana Ibrahimovicia, z czego kilku przyznało, że była to ich jedyna lektura. - Serce mi pęka. Czuję ogromny żal i smutek. Martwię się jako człowiek i obywatel, że młodzi chłopcy praktycznie nie czytają. Co w takim razie robi się w szkołach na lekcjach szwedzkiego? - powiedział znany w Skandynawii pisarz Bjoern Ranelid. Press Focus/x-news