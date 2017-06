Dawid Kownacki: Nie grają tu "ogórki"! Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Patrząc na przebieg spotkania i to, że uratowaliśmy wynik w 90. minucie, to może napawać optymizmem. Dlaczego daliśmy się zepchnąć do obrony i straciliśmy prowadzenie? Przy całym szacunku, ale nie grają tu "ogórki" - mówił Kownacki.