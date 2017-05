"Ta drużyna ma niesamowity potencjał". Wideo

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, Marcin Dorna, powołał dziewięciu piłkarzy z lig zagranicznych na czerwcowe zgrupowanie w Arłamowie. Będzie to pierwszy etap przygotowań do mistrzostw Europy, które odbędą się w naszym kraju. - Ta drużyna ma niesamowity potencjał. Stać ją na medal - powiedział w rozmowie z x-news Piotr Świerczewski, były asystent selekcjonera kadry U-21. Wśród powołanych znaleźli się m.in. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński z Napoli oraz Karol Linetty z Sampdorii/Press Focus/x-news