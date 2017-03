Paweł Dawidowicz: Wszyscy są źli i smutni. Wideo

W rozegranym w poniedziałek 27 marca meczu towarzyskim reprezentacja Polski do lat 21 przegrała z Czechami 1-2, a decydującego gola straciła w 92. minucie. Takim samym wynikiem zakończyło się też rozegrane cztery dni wcześniej spotkanie z Włochami. W obu starciach zagrał Paweł Dawidowicz, choć na różnych pozycjach. - Nie jest dobrze przegrywać i nie jest dobrze tracić w ostatniej minucie bramkę, ale to na pewno nas dużo nauczy. To są mecze sparingowe, wszyscy są źli i smutni, ale najważniejsze spotkania przed nami - powiedział zawodnik VfL Bochum/Press Focus/x-news