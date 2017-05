Ruch - Zagłębie. Piłkarze młodzieżówki na ławce rezerwowych

Nie wróży to dobrze polskiej młodzieżówce przed młodzieżowymi mistrzostwami Europy, które już za niewiele ponad miesiąc rozpoczynają się na naszych boiskach - trzech kandydatów do gry w kadrze do lat 21 rozpoczęło mecz Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin na ławce rezerwowych. Tymczasem na spotkanie do Chorzowa specjalnie przyjechał trener naszej młodzieżowej reprezentacji Marcin Dorna.

W zespole Ruchu na ławce usiedli Patryk Lipski oraz Jarosław Niezgoda. Z kolei w ekipie z Lubina rezerwowym był Adam Buksa. Cała trójka to potencjalni reprezentanci w rozpoczynających się 16 czerwca MME.



Lipski ostatnio był kontuzjowany, poza tym walczy z klubem przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązywanie swojego kontraktu z chorzowskim klubem. Ostateczna decyzja ma być podjęta w przyszłym tygodniu. Mimo wszystko nowy trener "Niebieskich" Krzysztof Warzycha powołał go dzisiaj do meczowej kadry. Lipski usiadł na ławce.



Miejsce w składzie stracił też Niezgoda, który gola w Ekstraklasie nie strzelił od połowy marca. Jego miejsce w ataku Ruchu zajął zdobywca gola w ostatnim meczu z Wisłą Płock (1-1) Jakub Arak. Mecz na ławce rozpoczął też rezerwowy ostatnio w zespole "Miedziowych" Buksa.



Na stadionie przy ulicy Cichej pojawił się trener Dorna. Szkoleniowiec naszej młodzieżówki ma zamiar zobaczyć w akcji potencjalnych kadrowiczów, którzy póki co są rezerwowymi w swoich zespołach. Na szczęście od pierwszej minuty gra inny z zawodników kadry do lat 21 Łukasz Moneta.



