Radosław Murawski przed Euro U-21: Stać nas na bardzo wiele

Piłkarz Piasta Gliwice Radosław Murawski liczy, że młodzieżowa reprezentacja Polski w zbliżających się mistrzostwach Europy U-21 w Polsce zdobędzie medal.

Zdjęcie Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Radosław Murawski /Darek Delmanowicz /PAP

W minionym sezonie Piast Gliwice po rundzie zasadniczej znalazł się w grupie spadkowej. Ostatecznie sezon zakończył na 10. miejscu.

Reklama

- W odniesieniu do poprzedniego sezonu, kiedy to zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, ostatni sezon był sporym rozczarowaniem. Zabrakło nam stabilizacji, na którą trzeba ciężko pracować. Obecnie w Polsce chyba tylko Legia i Lech mają taką stabilizację. To jednak buduje się latami. Dla nas najważniejsze jest, że pozostaliśmy w Ekstraklasie, bo mieliśmy ciężkie momenty - ocenił Murawski.

Drużynę z Gliwic w zakończonym sezonie prowadziło w sumie trzech trenerów: Jirzi Neczek, Radoslav Latal i Dariusz Wdowczyk.

- Na pewno te zawirowania nam nie pomagały. Kiedy potrzebowaliśmy luzu, to zmieniał się szkoleniowiec. Ktoś może powiedzieć, że to nie powinno mieć wpływu na naszą dyspozycję. Oczywiście to, co dzieje się na boisku, zależy od nas. Ale nie udało nam się uciec od tego wszystkiego, co działo się w klubie. To trafiało w nas, ale jako drużyna wzięliśmy odpowiedzialność za wyniki - podkreślił 23-letni pomocnik.

Murawski jest najmłodszym kapitanem zespołu w Ekstraklasie.

- To duże wyróżnienie, bo wybrali mnie koledzy z drużyny. Cieszę się, że darzą mnie takim zaufaniem i w ich oczach nie zmieniłem się. Wciąż mogą na mnie polegać na boisku i poza nim - dodał.

Jednym z liderów jest również w młodzieżowej reprezentacji Polski.

- W ciężkich momentach jestem jednym z tych zawodników, na których inni mogą polegać. Jeżeli jednak nie ma takiej potrzeby, to raczej stoję z boku. Podstawą dobrej atmosfery w reprezentacji jest wzajemny szacunek. Chcę dać temu zespołowi coś od siebie - więcej niż do tej pory. Zasługujemy na to, aby się rozwijać. Wierzę, że ten turniej będzie przepustką dla części z nas, aby znaleźć się w lepszych klubach, a potem w seniorskiej reprezentacji - podkreślił.

Według niego, zespół Marcina Dorny w zbliżających się mistrzostwach Europy może znaleźć się w strefie medalowej.

- Stać nas na bardzo wiele. W każdym meczu będziemy walczyli o zwycięstwo. Niewątpliwie zdobycie medalu będzie sukcesem, a ja wierzę, że będzie to złoty medal. Udowadnialiśmy już, że potrafimy grać w piłkę. Po to budowaliśmy ten zespół przez dwa lata, aby na finiszu osiągnąć sukces - zadeklarował Murawski.

Pierwszy mecz mistrzostw Europy U-21 reprezentacja Polski zagra w piątek w Lublinie (godz. 20.45). Jej rywalem będzie Słowacja.