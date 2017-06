Polska - Szwecja 2-2. Jarosław Niezgoda: Wywalczyliśmy remis rzutem na taśmę

- Szkoda, że ten gol nie padł wcześniej - powiedział napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski Jarosław Niezgoda. "Biało-czerwoni" zremisowali w Lublinie ze Szwecją 2-2, a jeden punkt uratował Dawid Kownacki w doliczonym czasie gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jarosław Niezgoda po meczu ze Szwecją (2-2). Wideo INTERIA.TV

Polacy rozpoczęli spotkanie z obrońcą tytułu wyśmienicie. Już w 6. minucie Łukasz Moneta trafił do bramki Szwedów. Później podopieczni Marcina Dorny oddali pole gry rywalom i skończyło się to źle. Jakub Wrąbel musiał wyciągać piłkę z siatki po strzałach Carlosa Strandberga i Jacoba Une-Larssona. Jeden punkt uratował "Biało-czerwonym" Dawid Kownacki, który w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Krzysztofie Piątku.



Nasz zespół nadal ma szansę na awans do półfinału Euro U-21. Muszą zostać spełnione dwa warunki - zwycięstwo z Anglikami różnica dwóch goli i remis w pojedynku Szwecja - Słowacja.



- Osobiście uważałem przed turniejem, że Anglicy będą faworytem tej grupy. Zobaczymy jak nam wyjdzie to spotkanie. Będziemy robić wszystko, żeby wygrać dwoma bramkami - podkreślił Niezgoda.

Michał Białoński z Lublina

Polska - Szwecja 2-2 na Euro 2017 1 8 Mecz Polska - Szwecja na Euro 2017 Autor zdjęcia: Wojciech Pacewicz Źródło: PAP 8

Reklama