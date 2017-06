Polska - Szwecja 2-2. Jan Bednarek: Piłka jest przewrotna

- Damy z siebie wszystko. Będziemy się czołgać schodząc z boiska, ale będziemy walczyć do końca. Możemy obiecać, że nie złożymy broni - powiedział obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski Jan Bednarek po meczu ze Szwecją (2-2).

- Jesteśmy megawdzięczni kibicom za wsparcie. Wierzyliśmy i chcieliśmy, żeby kibice w nas wierzyli. Oni to pokazali spotkaniu ze Szwedami. Mam nadzieję, że w Kielcach będzie tak samo - stwierdził Bednarek.



Po dwóch seriach spotkań "Biało-czerwoni" mają na koncie tylko jeden punkt i zamykają tabelę grupy A. W czwartek podopiecznych Marcina Dorny czeka bój z Anglią. Jeśli Polacy wygrają różnicą dwóch goli, a w spotkaniu Słowacja - Szwecja padnie remis, to nasza reprezentacja awansuje do półfinału Euro U-21.

