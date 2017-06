Polska - Szwecja 2-2. Dawid Kownacki: Tu nie ma "ogórków"

- To są mistrzostwa Europy. Tu nie ma "ogórków". Przyjechali zawodnicy, którzy grają na poziomie europejskim - powiedział Dawid Kownacki po meczu ze Szwecją na Euro U-21, który zakończył się remisem 2-2. Punkt "Biało-czerwonym" uratował właśnie Kownacki. To on wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie gry.

Polacy prowadzili po golu Łukasz Monety w 6. minucie. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Kownacki. Później podopieczni Marcina Dorny oddali pole gry rywalom i skończyło się to źle. Jakub Wrąbel musiał wyciągać piłkę z siatki po strzałach Carlosa Strandberga i Jacoba Une-Larssona. - Szwedzi wykorzystali nasz najsłabszy moment w tym meczu i strzelili nam dwie bramki. Podnieśliśmy się i w drugiej połowie pokazaliśmy charakter - stwierdził reprezentant Polski.



W doliczonym czasie gry Kownacki wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Krzysztofie Piątku.



- Nie możemy się cieszyć z remisu, ale patrząc na przebieg spotkania i to, że uratowaliśmy wynik w 90. minucie, to może napawać optymizmem. Najważniejsze, że w naszym trzecim meczu gramy o awans, a nie o to, żeby godnie się pożegnać - zaznaczył Kownacki.

