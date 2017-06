Polska - Słowacja 1-2. Oceny po meczu

W pierwszej połowie Słowacy dali Polakom lekcję gry, w drugiej obie drużyny miały swoje okazje, ale ostatecznie to nasi południowi sąsiedzi wygrali 2-1 w Lublinie w meczu grupy A Euro U-21.

Zdjęcie Reprezentacja Polski przed meczem ze Słowacją /Wojciech Pacewicz /PAP Euro 2017 U21 Polska - Słowacja 1-2 na Euro U-21

Polska

Jakub Wrąbel (2) - obronił raz dobitkę Zreliaka z bliska, ale wcześniej nie utrzymał w rękach strzału Mihalika, w drugiej połowie dwa raz źle "piąstkował"

Tomasz Kędziora (+3) - zaliczył asystę przy golu, ale miał trudne zadanie, bo na jego stronie Słowacy grali naprawdę dobrze

Jan Bednarek (3) - do niego nie można mieć większych pretensji, zagrał na swoim poziomie, nie popełnił większego błędu, choć to on nie przerwał akcji Bero na 1-2

Jarosław Jach (3) - można się było obawiać o jego formę, bo od lutego praktycznie nie grał, występując tylko w dwóch ostatnich meczach Zagłębia Lubin, ale spisał się poprawnie, próbował dalekich podań

Paweł Jaroszyński (+2) - w pierwszej połowie bez błysku, ale musiał skupiać się przede wszystkim na obronie, bo to rywale byli stroną przeważającą, po przerwie trochę lepiej

Paweł Dawidowicz (+2) - słaba postawa przy wyprowadzaniu piłki, kilka strat, lepszy w odbiorze, jeśli do gry to tylko na środku obrony, w drugiej połowie poprawił się, jak i cała drużyna, miał szansę na wyrównanie, ale lepszy po jego strzale głową był Chovan

Karol Linetty (3) - momentami widać było jego obycie w świecie większej piłki, nie ustrzegł się jednak błędów przy wyprowadzaniu piłki, miał świetną sytuację, ale strzelił obok bramki

Przemysław Frankowski (+3) - lepszy w ataku, w obronie dał się ogrywać słowackiej lewej stronie, czyli Mazanowi i Mihalikowi, w drugiej połowie przeprowadził dwie groźne akcje, po jednej powinien strzelić gola

Patryk Lipski (+2) - strzelił gola, potem przestał być widoczny, zaprezentował mało jak na kreatora gry, choć mógł mieć asystę, gdyby uderzenia głową Dawidowicza nie obronił Chovan

Bartosz Kapustka (+2) - lepiej prezentował się w grze do przodu, tylko tej było bardzo mało w okresie, gdy przebywał na murawie, w obronie próbował, ale nie potrafił się dobrze ustawić. Jak na piłkarza, który grał już w dorosłej reprezentacji, słaby występ

Mariusz Stępiński (2) - niewidoczny, nie umiał poradzić sobie ze stoperami rywala

Łukasz Moneta (+2) - wniósł trochę ożywienia

Jarosław Niezgoda - grał za krótko, by go ocenić

Krzysztof Piątek - grał za krótko, by go ocenić

Polska - Słowacja 1-2 na Euro U-21. Zdjęcia 1 16 Arena Lublin przed meczem Autor zdjęcia: Wojciech Pacewicz Źródło: PAP 16

Słowacja

Adrian Chovan (4) - obronił w sytuacji sam na sam z Frankowskim, potem w świetnym stylu wybronił "główkę" Dawidowicza

Martin Valjent (4) - aktywny, szczególnie na początku spotkaniu, to on strzelił pierwszego gola dla Słowaków

Branislav Niniaj (3) - niby pewny w obronie, ale, gdy Polacy przyspieszali, to można go było ograć.

Milan Szkriniar (+3) - kolega klubowy Linettego i Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii, potrafi wyprowadzić piłkę, zagrał lepiej niż drugi stoper

Robert Mazan (4) - w pierwszej połowie częściej go można było zobaczyć pod polem karnym Polaków niż swoim, po zmianie stron te proporcje się zmieniły

Stanislav Lobotka (5) - płuca słowackiej drużyny. Taki ich N'Golo Kante. Potrafił wrócić za akcją po kilkudziesięciometrowym rajdzie i ją zatrzymać

Albert Rusnak (+3) - oddał pierwszy strzał dla Słowaków, trochę jednak w cieniu kolegów z drugiego skrzydła

Matusz Bero (3) - nie miał takiego wpływu na grę Słowaków, jakby pewnie chciał, ale miał duży udział i asystę przy decydującej bramce

Martin Chrien (+3) - asysta przy pierwszym golu, dobrze sobie radził w środku pola

Jaroslav Mihalik (-4) - rozprowadził pierwszą akcję bramkową, zbiegł ze skrzydła do środka i podał do Chriena, a ten znalazł jeszcze Valjenta, oddał groźny strzał, z którym kłopoty miał Wrąbel, po przerwie jednak "zgasł"

Adam Zreliak (+2) - najlepszy strzelec Słowaków tym razem bez gola, zepsuł setkę, gdy po wybiciu Wrąbla, nie potrafił go pokonać

Pavol Szafranko (+3) - to jego akcja dała Słowacji trzy punkty. Po wybiciu piłki z autu, przegrał ją głową do Bero, który popędził na bramkę Polaków, a tam jeszcze odegrał do rezerwowego kolegi, który posłał ją do siatki

Lukasz Haraslin - grał za krótko, by go ocenić

Laszlo Benes - grał za krótko, by go ocenić

Paweł Pieprzyca