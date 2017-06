Polska - Słowacja 1-2 na Euro U21. Kędziora: Nie możemy się załamywać

- Po meczu powiedziałem, że nie możemy się załamywać, bo przed nami jeszcze dwa spotkania. Musimy wierzyć, że uda nam się je wygrać - podkreśla kapitan Polaków Tomasz Kędziora po przegranej wczoraj konfrontacji 1-2 ze Słowacją, w pierwszym dniu Euro 2017 U21.

Polacy (od lewej): Jan Bednarek, bramkarz Jakub Wrąbel i Tomasz Kędziora podczas meczu ze Słowacją w grupie A piłkarskich mistrzostw Europy U21 w Lublinie.

"Dobrze zaczęliśmy spotkanie, ale zbyt szybko cofnęliśmy się. Niepotrzebnie tak głęboko zeszliśmy do defensywy. Powinniśmy pójść za ciosem, ale to Słowacy wyrównali. W drugiej połowie zagraliśmy lepiej i mieliśmy więcej sytuacji bramkowych od rywali. Po meczu powiedziałem, że nie możemy się załamywać, bo przed nami jeszcze dwa spotkania. Musimy wierzyć, że uda nam się je wygrać. Jeśli gra się na mistrzostwach Europy, to presja jest w każdym meczu" - uważa Kędziora.

Krystian Bielik: "Do następnego meczu musimy podejść bardziej zdecydowanie, bo w meczu ze Słowacją zabrakło nam jaj. Musimy pokazać, że je mamy i zgarnąć trzy punkty. Wówczas wróci do nas wiara w awans. To trener Marcin Dorna ustala skład, ale byłem przekonany, że jeśli nie zagram od początku, to wejdę na boisko na 10-20 minut. Tak się nie stało, ale nie zwieszam głowy i nie jestem zły na tę sytuację".

Jakub Wrąbel: "Przy stracie pierwszej bramki piłka przeszła mi palcach. Przy drugiej starałem się skrócić kąt i piłka przeleciała mi obok nogi. Muszę przeanalizować te sytuacje. Być może zgubiła nas euforia po szybko zdobytej bramce. Zabrakło nam też doświadczenia, bo mieliśmy swoje okazje na kolejne bramki. Po meczu powiedzieliśmy sobie, że turniej jeszcze się nie skończył i wciąż mamy szanse na awans. Przegraliśmy tylko jeden mecz i w kolejnych musimy powalczyć o trzy punkty".

