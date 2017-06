Polska - Słowacja 1-2 na Euro U21. Hapal: Umiemy wychodzić z tarapatów

​- Ta drużyna zawsze wykonywała swoje zadanie. W eliminacjach przegrywaliśmy z Holandią 0-2, ale potrafiliśmy wygrać. Teraz potrafiliśmy wyjść z tarapatów w meczu z Polską - powiedział Pavel Hapal, selekcjoner reprezentacji Słowacji, która pokonała Polskę 2-1 w Lublinie w meczu grupy A finałów Euro U-21.

- Po straconej bramce było nam ciężko, ale ta drużyna zawsze wykonywała swoje zadanie. W eliminacjach przegrywaliśmy z Holandią 0-2, ale potrafiliśmy wygrać. Chcieliśmy to także powtórzyć w Lublinie i to się udało. Mieliśmy dużo szczęścia, bramkarz nas trzymał w grze, a potem czekaliśmy na naszą sytuację i udało nam się strzelić gola i wygrać mecz - dodał szkoleniowiec naszych południowych sąsiadów.

Polacy objęli prowadzenie już w pierwszej minucie, kiedy do siatki trafił Patryk Lipski.

- Po pierwszej bramce zaczęliśmy grać dobrze do przodu, udało nam się wyrównać jeszcze do przerwy, a po zmianie stron dodaliśmy drugą i wygraliśmy ten mecz - mówił Hapal.

Bramki dla jego zespołu zdobyli - Martin Valjent (20. minuta) i Pavol Szafranko (78.).

Słowacy wystąpili bez Ondreja Dudy, byłego piłkarza Legii Warszawa, którego na finały nie puściła Hertha Berlin.

- Ten zespół całe eliminacje grał bez Ondreja Dudy. To jest bardzo dobry piłkarz, chcieliśmy, żeby wystąpił w tym turnieju, ale Hertha go nie puściła. Nie miało to jednak żadnego wpływu na naszą drużynę, bo ci piłkarze z nim nie grali - tłumaczył Hapal.

