​Piłkarskie MME. Trener Włochów: musimy grać szybciej

- Przeciwko Czechom musimy zagrać szybciej niż w meczu z Danią - powiedział trener włoskiej piłkarskiej młodzieżówki Luigi Di Biagio. Włosi w środę w Tychach zmierzą się z Czechami w grupie C mistrzostw Europy U-21. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane.

Zdjęcie Luigi Di Biagio, trener młodzieżowej reprezentacji Włoch /AFP

W drugim środowym meczu tej grupy Niemcy zmierzą się w Krakowie z Danią.

- W pierwszej połowie spotkania z Danią stworzyliśmy zbyt mało zagrożenia pod bramką rywali - ocenił selekcjoner Włochów.

Czesi zaczęli turniej od porażki w Tychach z Niemcami 0:2, dopingowani przez wielotysięczną i dobrze zorganizowaną grupę swoich kibiców. Włosi w Krakowie pokonali Danię 2:0.

Di Biagio chwalił czeskich piłkarzy grających we Włoszech.

- Są zawsze bardzo dobrze przygotowani fizycznie - zaznaczył.

Przyznał, że może dojść do zmian w składzie w porównaniu z pojedynkiem z Danią.

- Mamy jeszcze 24 godziny na decyzję. Gramy co trzy dni, zobaczymy, jak będą wyglądali zawodnicy, ale na pewno będziemy gotowi - stwierdził.

Obrońca reprezentacji Włoch Daniele Rugani podkreślił, że wraz z kolegami będzie musiał uważać na czeskiego napastnika Patrika Schicka, występującego w Sampdorii Genua.

- Znam go. To bardzo dobrze wyszkolony technicznie, utalentowany zawodnik. Trzeba będzie bardzo dobrze go pilnować. Musimy zagrać w środę świetny mecz, jeśli chcemy wygrać - zaznaczył obrońca Juventusu Turyn.

Zauważył, że gra w topowych klubach daje młodym zawodnikom świetne przygotowanie przed takimi turniejami jak rozgrywane w Polsce mistrzostwa.

Mecz w Tychach rozpocznie się w środę o godz. 18.00, w Krakowie - o 20.45.