Paweł Dawidowicz wrócił do zdrowia przed Euro U21

Paweł Dawidowicz wrócił do pełni zdrowia i jego występ na mistrzostwach Europy do lat 21 nie jest zagrożony. Wypożyczony do VFL Bochum piłkarz ostatni mecz rozegrał na początku kwietnia, przez ostatnie dwa miesiące zmagając się z kontuzją mięśnia uda.

Wypożyczony do VFL Bochum z Benfiki Lizbona zawodnik ostatnie dwa miesiące spędził na leczeniu naderwanego mięśnia uda. Podobne problemy wyeliminowały go z końcówki rundy jesiennej i początku wiosennej.



Występ Dawidowicza na młodzieżowych mistrzostwa Europy nie jest jednak zagrożony, o czym poinformował menedżer piłkarza Daniel Weber. Piłkarz do sprawności dochodził pod okiem Macieja Tabiszewskiego, lekarza reprezentacji do lat 21 i Legii Warszawa.



Dawidowicz, który może występować zarówno jako środkowy obrońca, jak i defensywny pomocnik, jest ważny punktem młodzieżowej kadry. Grał w całości w obu marcowych sparingach reprezentacji Marcina Dorny przeciwko Włochom i Czechom.



Wychowanek Lechii Gdańsk był w szerokiej kadrze Adama Nawałki na Euro 2016, ale ostatecznie nie pojechał do Francji. W dorosłej reprezentacji zagrał 4 minuty, w listopadzie 2015 roku w towarzyskim meczu z Czechami.





